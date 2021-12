AMLO lanza 'piedra' a EEUU tras tragedia migrante en Chiapas: "Hay voluntad pero también lentitud"

"Estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas, entonces hay que atender el problema desde la comunidades de origen, que la gente no se vea obligada a migrar. Y lo otro, que también se los planteé, tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, es que se acepte una realidad, se requiere, tanto en Estados Unidos como en Canadá, fuerza de trabajo, no tienen mano de obra, ¿por qué no regular, ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no implementar un programa de visas de trabajo?", recriminó el presidente de México.