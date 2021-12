https://mundo.sputniknews.com/20211210/guatemala-el-nuevo-aliado-estrategico-de-eeuu-en-centroamerica-1119177729.html

Guatemala: ¿el nuevo aliado estratégico de EEUU en Centroamérica?

Tras la victoria de la izquierda en las elecciones de Honduras, "se advierte una transferencia de optimismo, ya que es una muestra de que los autoritarismos se pueden vencer en las urnas", subrayó Velázquez. En este sentido, "estamos en un momento político en el que a través de los votos se puede poner en jaque a aquellos grupos de poder que, por medio de la persecución política, han socavado la institucionalidad y el ejercicio de las libertades de la sociedad en su conjunto", aseveró.Sobre ello, "antes de la victoria de Xiomara Castro, en Honduras hubo un fraude electoral y, previo a ello, una profunda crisis política, lo cual es parecido a lo que sucedió en Guatemala, con élites que han decidido no resolver estas crisis de manera política", indicó. Por tanto, "ha habido una deriva autoritaria que fue frenada en las urnas", sostuvo.¿Cuáles serán las políticas sobre los flujos migratorios?Por su parte, con respecto a la cooperación regional para frenar los flujos migratorios que se dirigen hacia EEUU, "dicho país parte de la premisa de que la corrupción es uno de los motivos principales de este fenómeno", indicó. Sobre ello, "no se ven indicios que señalen que esto vaya a cambiar, dado que EEUU no tiene los mejores aliados en el sentido de querer implementar las políticas adecuadas para desmantelar los problemas sociales de los centroamericanos", concluyó el analista.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador peruano Carlos Paredes, con quien dialogamos sobre la crisis política en Perú.Castillo permanece en el cargo tras intento de destituciónEn el marco del debate sobre la moción de vacancia contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, "tenemos un Estado que está influido por un sistema de delitos de poder, en el que hay un contubernio entre empresarios corruptores y políticos que se corrompen y, por tanto, los recursos del Estado se mal utilizan", aseveró. En este sentido, esto ha conducido a que presidentes como Fujimori, Toledo, García, Humala y Kuczynski, "terminen procesados y varios de ellos ya en la cárcel", indicó Paredes.Al respecto, "ahí perdieron el poder quienes detentaban este sistema", argumentó. La situación se les ha complicado tras el triunfo de Pedro Castillo, "quien fue apoyado por la gran mayoría de las provincias rurales del Perú que lo llevaron al palacio de Gobierno", aseveró. En ese contexto, "se ha pretendido tirar abajo a Castillo para llegar al poder", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los procesos de cooperación para el desarrollo en los marcos de coordinación política a nivel global.Vacunas: Mitos y realidadesEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Noelia Speranza, quien es una de las integrantes del equipo técnico de "Cómic Bacterias". Con ella dialogamos sobre su nuevo material titulado "Vacunas: Mitos y realidades". El mismo ha sido elaborado en el marco de la convocatoria 2019 a proyectos para la comprensión pública de temas de interés general de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República de Uruguay y se presenta en un formato de historieta con textos y gráficos.

