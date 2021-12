https://mundo.sputniknews.com/20211210/frena-organiza-maraton-guadalupano-de-recoleccion-de-firmas-para-revocar-mandato-de-amlo-1119202178.html

FRENA organiza "maratón guadalupano" de recolección de firmas para revocar mandato de AMLO

FRENA organiza "maratón guadalupano" de recolección de firmas para revocar mandato de AMLO

El Frente Nacional Anti-AMLO, mejor conocido como FRENA, convocó a un maratón de recolección de firmas para la revocación de mandato del presidente de México... 10.12.2021, Sputnik Mundo

A través de sus redes sociales, uno de los fundadores y vocero de FRENA, Gilberto Lozano, se dio a conocer la convocatoria para sumar a voluntarios que ayuden a recolectar 500.000 firmas para que se realice por primera vez en México una consulta para quitar del poder al titular del Poder Ejecutivo.La intención es juntar del 10 al 12 de diciembre más de medio millón de firmas, para lo cual los interesados deberán inscribirse como voluntarios a través de un número de WhatsApp.Defensa de la "verdadera morena"En un video difundido en la página oficial de FRENA, Lozano hizo un llamado a defender a los católicos mexicanos, pues consideró que desde hace 70 años, en tiempos del expresidente Plutarco Elías Calles, no se veía un ataque así a líderes religiosos.El empresario acusó al partido Morena de apropiarse de un nombre con el que también se hace referencia a la Virgen de Guadalupe, razón por la cual convocó a hacerle un homenaje a través de la recolección de firmas."El ataque a nuestra fe es directa del satanismo, directa de este grupo demoniaco que se viste de morena para burlarse de nuestra fe y nuestra reina madre, y por eso vamos a hacerle un homenaje", declaró.Sobre este proceso, Gilberto Lozano puso en duda el hecho de que Morena haya entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) un millón de firmas, por lo que llamó a no confiarse y seguir juntando las rúbricas."No podemos confiarnos, y no podemos confiarnos porque ellos hablan de que llevaron un millón de firmas. Llegaron muy aparatosos con un tráiler, bajaron cajas en el INE y se supone tienen un millón de papeles firmados. Qué bueno, ojalá sea cierto""Reacciona" María al llamadoDurante el video en el que Lozano invita a sumarse al "maratón guadalupano" de recolección de firmas, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que estaba colgado a sus espaldas se cayó.De manera inmediata, el vocero de FRENA levanta el cuadro y ofrece una disculpa a los espectadores por el accidente.Posteriormente, en los comentarios del video, el también exfuncionario de la Segob aseguró que esto se trató de una señal de que a la Virgen de Guadalupe le disgusta que usen su nombre para fines políticos.

