Esta popular bebida elimina el exceso de azúcar en la sangre

Los niveles elevados de azúcar en sangre aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales, así como de problemas neurológicos. En las personas con diabetes, la cantidad de glucosa va creciendo durante varios días o hasta semanas, y si no se trata de un caso grave de hiperglucemia, los riñones intentan eliminar el exceso de azúcar.Para estimular los riñones y mejorar la circulación sanguínea, es necesario beber más agua, coinciden los médicos. Tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día sería suficiente como para controlar la hiperglucemia.Llevar una dieta saludable y equilibrada y hacer ejercicio de forma regular también es fundamental. Por fin, ten en cuenta que los niveles de glucosa cambian durante el día incluso en personas sanas, así que no te preocupes si no se trata de un crecimiento continúo.Pero deberías acudir al médico si tienes algunos de los siguientes síntomas:Los expertos advierten que al no ser tratada en las personas con diabetes de tipo 1, la hipoglucemia puede dar lugar a una peligrosa condición llamada cetoacidosis que en ciertos casos puede provocar el coma o hasta la muerte.

