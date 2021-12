https://mundo.sputniknews.com/20211210/es-el-discurso-agresivo-de-biden-contra-rusia-el-resultado-de-su-mala-posicion-en-casa-1119211085.html

¿Es el discurso agresivo de Biden contra Rusia el resultado de su mala posición en casa?

¿Es el discurso agresivo de Biden contra Rusia el resultado de su mala posición en casa?

Durante la reciente videollamada con Vladímir Putin, Joe Biden, no hizo ningún compromiso ni concesión sobre incluir a Ucrania en la OTAN o la presencia... 10.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-10T21:05+0000

2021-12-10T21:05+0000

2021-12-10T21:05+0000

internacional

rusia

💬 opinión y análisis

eeuu

ucrania

otan

vladímir putin

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1113256976_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_471ab7bc8d29140ac404de97116f8158.jpg

Tras la conversación, que duró dos horas, la prensa estadounidense se ha centrado principalmente en que Joe Biden advirtió a Moscú sobre "fuertes medidas económicas y de otro tipo" en caso de una "invasión" a Ucrania. Sin embargo, el Kremlin ha negado repetidamente las informaciones infundadas sobre sus supuestos "planes" de "invadir" a su vecino.El presidente ruso advirtió al mandatario estadounidense que no debe echar toda la responsabilidad a Moscú y subrayó que es la OTAN "la que está llevando a cabo peligrosos intentos de introducirse en el territorio ucraniano y construyendo sus capacidades militares a lo largo de la frontera rusa".En el mismo orden de ideas, Putin hizo hincapié en la necesidad de garantías jurídicamente vinculantes que impidan la expansión de la OTAN hacia el este.Las líneas rojas de Rusia son importantes"Las líneas rojas de Rusia y la seguridad de Rusia son importantes. Y son ciertamente importantes para Putin, y son importantes para aquellos de nosotros a nivel internacional que no queremos ver una confrontación militar, porque entendemos que si hay una confrontación militar sobre Ucrania, al igual que si hay una confrontación militar sobre Taiwán, los rusos van a ganar sobre Ucrania y los chinos van a ganar sobre Taiwán", afirma el profesor de historia de la American University (Universidad Americana) y coautor de la Historia no contada de Estados Unidos, Peter Kuznick.Sin embargo, la Administración Biden ha dejado claro que no respeta las "líneas rojas" de Rusia, señaló Kuznick, considerando este enfoque como "muy estúpido" y "de mente estrecha". Estados Unidos y la OTAN siguen proporcionando armas letales a Ucrania, sin tener en cuenta los argumentos de Rusia, indicó el profesor.La preocupación principal del Kremlin es el posible despliegue de los sistemas de misiles e hipersónicos de la OTAN, los cuales podrían llegar a Moscú en cuestión de minutos. Las provocadoras maniobras navales de Estados Unidos y la OTAN en el mar Negro y los ejercicios aéreos de los bombarderos estratégicos estadounidenses a 19 kilómetros de las fronteras rusas, están provocando una razonable ansiedad en Moscú, opina el académico.Además, el argumento de Vladímir Putin sobre las garantías férreas y legalmente vinculantes que impidan la expansión de la OTAN hacia el este tiene un claro precedente histórico, destacó Kuznick."Ya en 1990, George H. W. Bush, James Baker y los alemanes prometieron a Gorbachov que si permitía la unificación de Alemania, la OTAN no se expandiría ni un centímetro hacia el este, [Entonces Moscú] ha visto a la OTAN expandirse 13 países hacia el este, justo cerca de la puerta de Rusia, por lo que Rusia entiende que no se puede confiar en Occidente con algún tipo de garantía verbal en este momento porque una vez que Gorbachov no obtuvo eso por escrito, vemos lo peligroso que se volvió ", comparte el profesor.Putin observó lo que le ocurrió a Gorbachov, lo que le ocurrió a Rusia, y no confía en Occidente en este sentido, subrayó el académico, quien además considera que el ingreso de Ucrania a la OTAN no se está ejecutando en estos momentos, debido a que no se observan los peligrosos pasos preliminares que se realizan al iniciar el proceso, como la entrega de armas, la construcción de bases militares y los simulacros militares conjuntos.Otro peligro que preocupa a Kuznick son los elementos conflictivos dentro del poder ucraniano, así como las milicias nacionalistas "que tienen ganas de pelea". "Así que tenemos que calmar las cosas, apaciguar las tensiones y volver a hablar", expresó el profesor, sugiriendo que la reunión Putin-Biden fue "un buen primer paso". "Esperemos que conduzca a algo más consecuente", remarcó.Biden bajo la presión de los republicanos y los demócratasNo es de extrañar que la idea principal de la cobertura occidental de la videollamada entre Putin y Biden sean las posibles sanciones contra Moscú, comentó el profesor de ciencias políticas de la Universidad de Rhode Island y especialista en Ucrania y Rusia, Nicolai Petro.Los índices de aprobación de Biden están cayendo en picado: según la última encuesta realizada por YouGov para The Economist, el apoyo al presidente ronda el 39%, mientras que el 52% desaprueba su gestión."Biden está bajo mucha presión ahora mismo para demostrar lo fuerte que es tras lo de Afganistán", expresó Kuznick.El profesor de historia cita además a la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, quien expresó, después de la videollamada que, el débil liderazgo global de Biden, el desastre de Afganistán, el fracaso en la frontera de Estados Unidos ha envalentonado a los rivales de Estados Unidos y ha sacudido la confianza de sus aliados."Lo que vemos es un fuerte ataque a Biden por ser débil por parte de los republicanos y una respuesta mixta por parte de los demócratas, algunos de los cuales también están presionando a Biden para que demuestre lo duro que es. Para complicarlo aún más, está la relación personal de Biden con Ucrania. Biden fue el hombre clave de la administración Obama en Ucrania. Tiene relaciones muy estrechas allí. Fue decisivo en la política estadounidense durante el gobierno de Obama", advirtió el profesor de historia Peter Kuznick.

https://mundo.sputniknews.com/20211209/la-otan-fue-el-protagonista-principal-del-encuentro-virtual-biden-putin-1119131997.html

https://mundo.sputniknews.com/20211208/putin-biden-el-presidente-ruso-vuelve-a-poner-los-puntos-sobre-las-ies-1119114192.html

https://mundo.sputniknews.com/20211207/reunion-putin-biden-llega-en-medio-de-un-conflicto-geopolitico-donde-el-dialogo-es-importante-1119082735.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 💬 opinión y análisis, eeuu, ucrania, otan, vladímir putin, joe biden