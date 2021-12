https://mundo.sputniknews.com/20211210/ecuador-abre-licitacion-para-3-proyectos-electricos-con-inversion-de-1861-millones-1119213831.html

Ecuador abre licitación para 3 proyectos eléctricos con inversión de $1.861 millones

QUITO (Sputnik) — El Gobierno ecuatoriano abrió la licitación para tres proyectos eléctricos que demandarán inversiones por 1.861 millones de dólares. 10.12.2021

américa latina

ecuador

Los proyectos son el Bloque de Energías Renovables No Convencionales de 500 Megavatios, el denominado de Ciclo Combinado Gas Natural de 400 Megavatios y el Sistema de Transmisión Nororiental, que abastecerá de energía al sistema petrolero ecuatoriano.La licitación es para cada proceso e incluye el financiamiento, construcción, operación y mantenimiento.El Bloque de Energías Renovables No Convencionales, con una potencia de 500 megavatios, incluye energía hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica y biomasa.El desarrollo de ese proyecto requiere de una inversión de 875 millones de dólares.El Gobierno espera que adicionalmente los interesados propongan proyectos con tecnologías renovables no convencionales por iniciativa propia o considerando los distintos estudios con los que se cuenta.El denominado Bloque Ciclo Combinado de Gas Natural, de 400 megavatios, contempla la implementación de una central de generación y su correspondiente sistema de transmisión.La central utilizará unidades de generación termoeléctrica a gas.La licitación comprende los estudios, adquisición de terrenos, diseños, financiamiento, permisos, construcción, operación y mantenimiento.La concesión es por 25 años y el proyecto demandará una inversión de 600 millones de dólares.El Sistema de Transmisión Nororiental, mientras tanto, dotará de energía limpia a la industria petrolera; demandará una inversión estimada de alrededor de 386 millones de dólares y la concesión será para 30 años.El proceso licitatorio culminará en diciembre de 2022 con la respectiva adjudicación.

