Cómo descargar los 'stickers' de WhatsApp con frases y caras de Carmen Salinas

Carmelita Salinas fue productora, artista, actriz de cine y televisión, conductora y hasta legisladora federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y este 9 de diciembre falleció tras pasar varias semanas en hospitalización.Ante el deceso, además de las condolencias y los reconocimientos a su trayectoria, que la llevó a participar en El lugar sin límites (1978), película de Arturo Ripstein que mostró a cuadro el que tal vez sea el primer beso gay de la historia del cine mexicano, entre los homenajes que se le hacen también destaca el humor.Esta película, por cierto, está basada en una novela homónima del chileno José Donoso, con guion del autor con ayuda de los novelistas mexicano y argentino José Emilio Pacheco y Manuel Puig, respectivamente. La protagonizan Roberto Cobo, actor de Luis Buñuel en Los olvidados (1950) y Gonzalo Vega.Para recordar a una de sus actrices, en la aplicación Sticker.ly hay disponibles stickers de Carmelita Salinas, productora del espectáculo de cabaret "Aventurera", en clave humorística con frases de la icónica y antisolemne Salinas para tus conversaciones de WhatsApp.Esta es la ruta para descargar las pegatinas:En uno de los paquetes disponibles, aparece la actriz y legisladora tricolor en diferentes gestos y posiciones acompañada de algunas de las frases que la distinguieron en su estilo informal en conversación con la prensa y ante la opinión pública. "Buenas noches", "Yo no sé nada", "Ya ni pedo, la vida sigue", "¿Qué quieres?", "No", "Me traen de chacha" y otras frases más subidas de tono acompañan este paquete, una manera contemporánea de rendir homenaje a la actriz.

