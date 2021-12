https://mundo.sputniknews.com/20211210/camboya-decide-liberarse-de-los-remanentes-de-armas-de-eeuu-en-respuesta-a-las-sanciones-1119191303.html

Camboya decide liberarse de los remanentes de armas de EEUU en respuesta a las sanciones

BANGKOK (Sputnik) — El primer ministro de Camboya, Hun Sen, en respuesta al reciente embargo estadounidense de suministro de armas, ordenó a las FFAA del país... 10.12.2021, Sputnik Mundo

El líder camboyano informó de esa decisión en Facebook."EEUU decidió hace poco limitar los suministros de armas a Camboya. Quiero (...) agradecerles por esa decisión, que confirma la certeza de la medida tomada en 1994, cuando dispuse no cambiar los sistemas de armas disponibles por los estadounidenses", escribió.Apuntó que ordenó "a las FFAA efectuar el inventario completo de las armas y material militar disponible e incautar y recolectar todos los materiales made en USA, si los hay, para almacenarlos o destruirlos, según las circunstancias".El primer ministro recordó que las tropas del Gobierno proestadounidense de Lon Nol, que derrocó la monarquía camboyana en 1970, combatían usando armas estadounidense y hacia mediados de la década de 1970 perdieron la guerra civil."Creo en la osadía y en el espíritu combativo de los soldados que defienden la integridad territorial de Camboya y estoy lejos de creer solo en las armas", continuó.Al final del mensaje Hun Sen volvió a agradecer a Estados Unidos por haber confirmado lo correcta de su decisión de 1994 de no adquirir sus armas y calificó el embargo impuesto como "advertencia para los futuros Gobiernos del país".El mensaje se publicó en Facebook junto con fotos de Hun Sen en compañía con el expresidente de EEUU, Donald Trump, y el primer ministro de Tailandia, general Prayut Chan-o-cha.El 8 de diciembre EEUU impuso un embargo sobre la venta de armas a Camboya bajo el pretexto de que este país obedece cada vez más a la influencia militar-estratégica de China. Como ejemplo de eso adujo la concesión a China en la costa del golfo de Siam de unos solares para construir la infraestructura para el recibo y mantenimiento de buques de la Armada china.Otra pretensión estadounidense se refiere al desmontaje y traslado a otro lugar de un pequeño edificio construido con la ayuda estadounidense en el recinto de la base naval de la provincia de Preah Sihanouk, realizado con el fin de tener terreno libre, en que se edificará otra instalación, supuestamente con la ayuda de China.Los expertos regionales evalúan el embargo en cuestión como un acto demostrativo y una advertencia a otros países, puesto que EEUU desde hace decenios no suministra armas a Camboya.

eeuu, camboya, 🛡️ industria militar