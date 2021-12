https://mundo.sputniknews.com/20211210/bofetada-a-la-justicia-autorizan-la-extradicion-de-julian-assange-1119201573.html

Bofetada a la justicia: Autorizan la extradición de Julian Assange

Bofetada a la justicia: Autorizan la extradición de Julian Assange

La Justicia británica autorizó la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, el mismo día que EEUU celebra la llamada... 10.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-10T17:38+0000

2021-12-10T17:38+0000

2021-12-10T17:38+0000

octavo mandamiento

eeuu

nicaragua

china

reino unido

julian assange

taiwán

extradición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0a/1119201536_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_e2df68d3bdfe0d5350793bb3e133f4cc.png

Bofetada a la justicia: Autorizan la extradición de Julian Assange Bofetada a la justicia: Autorizan la extradición de Julian Assange

La persecución contra AssangeEste viernes, 10 de diciembre, se ha esclarecido la suerte del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. La noticia que llegó desde Londres es nada optimista. El periodista australiano ha perdido el recurso de apelación contra su extradición a EEUU.Por ironía, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, proclamado por la ONU hace 71 años, el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales ha dado luz verde al proceso de extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange, según el veredicto que emitió el 10 de diciembre."La corte permite la apelación", afirmó el juez Timothy Holroyde en su breve lectura de la sentencia que acordó con el jefe de la judicatura, lord juez Ian Duncan Burnett.El caso ha sido remitido de vuelta al Tribunal de Magistrados de Westminster, que frenó la extradición el pasado enero ante el "riesgo sustancial" de que el fundador de WikiLeaks se suicide en un penal estadounidense de máxima seguridad.Mientras, Assange seguirá recluido en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, según declaró el juez de apelación.Los dos letrados aceptaron el recurso interpuesto por EEUU en dos de los cinco puntos planteados por sus representantes legales designados por la Fiscalía británica.Por una parte, rechazaron los envites del abogado del periodista, James Lewis, para desacreditar la integridad del principal testigo médico de la defensa y restar importancia a los diagnósticos sobre la frágil salud mental del nacional australiano, de 50 años.Ambos letrados aceptaron, en cambio, la validez y peso de las garantías extrajudiciales que Washington ofreció a Londres en febrero de 2021.El veredicto de la Justicia británica, como era de esperar, causó una ola de criticas en todo el mundo.Consultado por 'Octavo Mandamiento' el analista Daniel Trujillo Sanz dijo que: "Me parece un hecho extraordinariamente grave. No podemos decir que no tenga precedentes porque no es la primera vez que EEUU actue así pero quzá la trascendencia global que en su momento tuvo y sigue teniendo el caso Assange lo convierte en caso de una extraordinaria importancia. Coincidiendo, - creo que es lo más sangrante del asunto, - con que se está celebrando la llamada Cumbre por la Democracia que organiza EEUU y sus países aliados en la cual se está excluida casi la mitad del mundo.""¿Cómo puede ser justo?"La pareja del fundador de WikiLeaks, Stella Moris, calificó la decisión como "un grave error judicial"."¿Cómo puede ser justo?, ¿cómo puede ser correcto?, ¿cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que planeó matarlo?", lamentó.Asimismo, Moris aseguró que la defensa presentará un recurso "lo antes posible".La ONG internacional Reporteros Sin Fronteras condena la decisión de la Justicia británica de aprobar la extradición del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, declaró el secretario general de la organización, Christophe Deloire."Condenamos la decisión de la Corte Suprema del Reino Unido de permitir la extradición de Julian Assange a EEUU", escribió en su cuenta de Twitter.Deloire expresó la certeza de que Assange está siendo perseguido "por sus contribuciones al periodismo"."Defendemos este caso debido a sus implicaciones peligrosas para el futuro de la libertad de prensa en todo el mundo. Ha llegado la hora de poner fin a más de una década de persecución, de una vez y para siempre. Es la hora de poner en libertad a Assange", afirmó.El secretario general de RSF recordó que este mismo viernes, cuando se anunció el fallo, se celebra la ceremonia del premio Nobel de Paz, otorgado este año a dos periodistas, y se desarrolla la Cumbre por la Democracia, convocada por EEUU, con más de 100 países invitados."No puede haber mayor símbolo de contradicción", subrayó.Por su parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, experta francesa en derechos humanos, Agnes Callamard, insertó en su tuit un videomensaje en el que resaltó lo siguiente:"La postura de Amnistía Internacional está muy clara: su detención es arbitraria, debe ser liberado. Exigimos la liberación de Julian Assange. Las alegaciones hechas contra él por las autoridades de EEUU plantean una gran cantidad de problemas y 'banderas rojas' en relación con la libertad de prensa, en particular. Pero nuestra posición esta clara: exigimos su liberación", exhortó Callamard.Por su parte, el director de Amnistía Internacional para Europa, Nils Muiznieks, aseguró que se trata de "una parodia a la Justicia. El tribunal decidió aceptar las garantías incorrectas de Estados Unidos de que Assange no sería sometido a confinamiento solitario en una cárcel con régimen penitenciario duro", lamentó Muiznieks."Veredicto vergonzoso"La eventual extradición del periodista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos pone en peligro los principios de la libertad de los medios de comunicación, alertó a Sputnik un portavoz de la Federación Internacional de Periodistas (FIP).El abogado de Assange y exjuez español, Baltazar Garzón, también criticó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres. A su juicio, esta decisión "consuma la persecución política desencadenada por EEUU contra WikiLeaks y Julian Assange por haber denunciado hechos gravísimos que afectaban a la seguridad de todos", denunció Garzón en un comunicado remitido a Sputnik.También la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, se pronunció."Este veredicto vergonzoso en el marco del caso político contra el periodista y figura pública es otra manifestación de la cosmovisión caníbal del tándem anglosajón", escribió Zajárova en su canal de Telegram.Zajárova agregó que de este modo "digno" Occidente celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos y el fin de la Cumbre para la Democracia, convocada por EEUU.A su vez, la directora del canal RT y de la agencia Sputnik, Margarita Simonián, escribió:"Julian Assange ha hecho para la libertad de palabra más que cualquier otra persona en los últimos cien años. Assange es el Galileo de nuestros días, el hombre que ha cambiado el mundo, el hombre que voluntariamente ha dado un paso hacía la muerte segura en aras de decir la verdad a la gente. En una sociedad normal lo percibirían como un santo. En una sociedad anormal lo extraditan a EEUU donde le espera silla eléctrica o 120 años de cárcel", lamentó Simonián.Nicaragua rompe relaciones con TaiwánEl Gobierno de Nicaragua decidió romper sus relaciones de larga data con Taiwán. Solo existe una sola China", manifestó el canciller nicaragüense, Denis Moncada, cuando anunció que su país "deja de tener cualquier contacto o relación oficial" con Taiwán. Moncada subrayó que Taiwán “es parte inalienable del territorio chino".La decisión de las autoridades nicaragüenses provocó un fuerte rechazo por parte de Estados Unidos, tal como quedó plasmado en un comunicado del Departamento de Estado."El régimen de Ortega-Murillo anunció que rompió las relaciones diplomáticas y puso fin al contacto oficial con Taiwán, pero las falsas elecciones del 7 de noviembre no le otorgaron ningún mandato para sacar a Nicaragua de la familia de las democracias estadounidenses", indica su texto.Taiwán, por su parte, calificó la decisión nicaragüense como "dolorosa", dio por terminadas "las relaciones diplomáticas con la República de Nicaragua" y anunció el cese de "los programas de cooperación y asistencia bilateral".Mientras, las autoridades de China saludaron la decisión de Nicaragua."Es una decisión correcta que coincide con la tendencia general y las aspiraciones del pueblo. China la aprecia", señala un comunicado de la Cancillería del gigante asiático. En el comunicado también se destaca que China y Nicaragua firmaron el 10 de diciembre un acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas.Eurasia y Latinoamérica avanzan para "eliminar barreras" entre sus mercados"Eliminando barreras y construyendo puentes para la cooperación" fue el título del seminario celebrado entre la Comisión Económica Euroasiática –entidad reguladora del mercado común integrado por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán– y el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe.El secretario permanente de este organismo intergubernamental regional, el embajador Clarems Endara Vera, concedió una entrevista exclusiva a 'Octavo Mandamiento', en la que resaltó la importancia que conceden las naciones de América Latina y el Caribe a los lazos económicos y comerciales con Eurasia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

nicaragua

china

reino unido

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, nicaragua, china, reino unido, julian assange, taiwán, extradición , аудио