"'Vacunidiota' liberal": Jennifer Aniston es acosada por promover la vacunación

Jennifer Aniston, una de las estrellas de la serie 'Friends', no oculta su desdén por los 'antivacunas': en cierto momento, incluso rompió los lazos con... 09.12.2021, Sputnik Mundo

La intérprete cuenta que durante la pandemia, solo asistió a cinco restaurantes "y todos eran los mismos, porque requerían la vacunación", pues no quería entrar en contacto con personas no inmunizadas.En agosto, Aniston calificó de "un deber moral y profesional" informar a los demás de su estatus de vacunación. También afirmó que se siente "privilegiada" de tener acceso a las vacunas contra el COVID-19. Y en julio, incitó a sus seguidores a usar la mascarilla."Entiendo que las mascarillas son incómodas de llevar y son un incordio. ¿Pero no creen que es peor que haya empresas que estén cerrando? ¿Que se pierdan los empleos? ¿Que los trabajadores sanitarios estén al borde del colapso por cansancio? Este virus se está llevando muchas vidas porque no estamos haciendo lo suficiente", comentó en la publicación.La popularidad y las redes socialesEn la entrevista, la actriz también se sinceró sobre otros temas. En particular, compartió su opinión acerca de cómo ha cambiado el mundo del espectáculo en los últimos años. Aniston se muestra convencida que "ya no es la misma industria que antes".Agrega que no quiere unirse a TikTok solo para "mantener su relevancia".Aniston cuenta que estuvo en shock al enterarse de que su cuenta de Instagram rompió un récord Guinness al acumular más de un millón de seguidores en apenas cinco horas. En aquel entonces, la plataforma hasta registró problemas técnicos a causa del elevado interés por seguir la cuenta de la actriz."Simplemente pensé: Joder. ¿Y ahora qué?", recuerda Aniston, entre risas. Subraya que, si bien le gustaría crear una cuenta en Twitter solo por un día para escribir "eso es una mierda", resultaría imposible, pues sus fans comenzarían a responder a la publicación y "tendría que seguirlos".

