Todo por el Cabrales: la heroica caminata de una quesería española para salvar su queso de la nieve

09.12.2021

Los quesos asturianos gozan de un excepcional reconocimiento, no solo en la propia comunidad autónoma sino también en toda España. En concreto, el queso de Cabrales es uno de los más típicos y está considerado como una verdadera delicia para muchos paladares, incluso en el extranjero.Para no perder kilos y kilos de este manjar, la quesería asturiana Maín decidió hacer frente a las inclemencias del tiempo. Apenas les importó la montaña de nieve que cubría la entrada de la cueva donde albergan los quesos para su maduración, ni la larga caminata que tuvieron que realizar junto con la racha de frío, lluvia y viento.Carlos López y su mujer Sara Fernández, que están a cargo de la tradicional Quesería Maín, publicaron un vídeo en sus redes sociales para mostrar las maniobras que, con pericia, tuvieron que realizar durante la invernada para alcanzar los 1.500 metros de altitud de la cueva Maín.Una hora y media caminando por la nieve para recorrer dos kilómetros y lograr que el proceso de maduración de los quesos de Cabrales siguiera su curso. "Se avecina otro temporal y no podemos descuidarlos", aseguran desde la quesería asturiana. El vídeo se ha vuelto viral en redes sociales, alcanzando más de 1.500 me gustas en Twitter.¿Puede el frío ralentizar el proceso de fermentación del queso? Se preguntaban los usuarios. La quesería les dio la respuesta: "Bueno si, la cueva puede variar algún grado menos. Esta en concreto está a seis grados todo el año, pero con tanto frío y si se cierra la entrada con nieve, hay menos corriente de aire y puede bajar tres grados... Entonces en vez de 10 meses pueden tardar hasta un año en madurar".Sin embargo, no es la primera vez que los dueños de la Quesería Maín realizan este tipo de acciones tan épicas. Hace poco más de un mes tuvieron que sacar 100 piezas, con un peso de alrededor de los 230 kilos en total, subiendo 40 escalones con una buena pendiente. Lo cierto es que estos pastores no necesitan gimnasios, con su labor diaria se ponen en forma rápidamente.

