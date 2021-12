https://mundo.sputniknews.com/20211209/se-tensa-la-confrontacion-entre-las-senadoras-mexicanas-lilly-tellez-y-sanchez-cordero-1119166338.html

Se tensa la confrontación entre las senadoras mexicanas Lilly Téllez y Sánchez Cordero

Este 7 de diciembre, Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, anunció que desecharía este recurso promovido por 53 senadores, quienes sostienen que es inconstitucional el acuerdo publicado el pasado 22 noviembre.Tras el rechazo, Lilly Téllez lanzó varias críticas a quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la acusó de convertirse en "ministra de la corte de AMLO".En video publicado previamente en su cuenta de Twitter, la panista lamentó que Sánchez Cordero no tenga "autonomía de caracter" y simplemente realiza lo que ordena el Poder Ejecutivo."Qué lástima tanta sapiencia, tantos esudios, tanta experinecia, tanta sabiduría juridica, no es nada si no hay autonómia de caracter, si no hay seguridad personal, ¿verdad, senadora Olga Sánchez Cordero?", declaró.Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara Alta, Julen Rementería, lamentó la decisión de la exsecretaria de Gobernación y la acusó de hacer una interpretación jurídica cuando lo único que tenía que hacer era dar paso a la controversia."Me parece que la presidenta interpreta o añora aquellos tiempos cuando fue ministra de la Corte y lo que quiso hacer es una interpretación, como si ella tuviera que hacer una ponencia o una propuesta, como si fuera parte de la Corte, como si fuera ponente, y lo que tuvo que hacer es simplemente solicitar el escrito para que se presentara esta controversia", afirmó el líder panista en un comunicado de prensa.

