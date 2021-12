https://mundo.sputniknews.com/20211209/presidente-de-el-salvador-cuestiona-amistad-y-colaboracion-de-eeuu-1119160198.html

Presidente de El Salvador cuestiona amistad y colaboración de EEUU

Presidente de El Salvador cuestiona amistad y colaboración de EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el Gobierno de EEUU quiere una relación de sometimiento absoluto en vez de... 09.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-09T19:05+0000

2021-12-09T19:05+0000

2021-12-09T19:37+0000

américa latina

eeuu

el salvador

nayib bukele

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1117082106_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_745e4d317bec01a48f1b0c31c873c717.jpg

"Está claro que el Gobierno de EEUU no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada. Se ven hasta absurdas esas acusaciones diarias. No sabía que les interesara tanto El Salvador. Tal vez lo que les interesa es detener el 'mal ejemplo'", tuiteó Bukele.Recibos fue sancionada en el marco de la Ley Magnitski, aplicada en casos de presunta corrupción, apenas un día después de la designación del viceministro de Seguridad Pública, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín."Está claro que los intereses del Gobierno de EEUU no tienen nada que ver con la democracia, en ningún país. Da risa que haya personas que piensen que es así", escribió Bukele en su cuenta de Twitter el 8 de diciembre en la noche, tras una serie de mensajes sobre las posibles causas de la reciente salida de la encargada de negocios de Washington en este país, Jean Manes.Rencinos, comisionada Presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, fue incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), por su presunto liderazgo en un esquema para desfalcar fondos públicos destinados a combatir la pandemia de COVID-19.Como resultado de esta designación, todas las propiedades e intereses de la persona sancionada en EEUU son bloqueadas y deben ser reportadas ante la OFAC.Las sanciones invocan la Ley Global Magnitski de Responsabilidad de los Derechos Humanos, aprobada en EEUU en 2012 y que persigue unilateralmente a ciudadanos extranjeros acusados de supuestos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos y fue dirigida inicialmente contra el Gobierno de la Federación de Rusia, después de la muerte del ciudadano Serguéi Magnitski, ocurrida en 2009.

https://mundo.sputniknews.com/20211208/eeuu-sanciona-por-corrupcion-a-altos-funcionarios-de-el-salvador-1119110005.html

eeuu

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, el salvador, nayib bukele