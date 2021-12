https://mundo.sputniknews.com/20211209/presidenta-del-senado-mexicano-denuncia-machismo-en-el-gabinete-de-amlo-1119133272.html

Presidenta del Senado mexicano denuncia "machismo" en el gabinete de AMLO

Presidenta del Senado mexicano denuncia "machismo" en el gabinete de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La presidenta del Senado de México, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación en el gabinete del mandatario Andrés Manuel... 09.12.2021

La funcionaria, quien desempeñó el alto cargo en el Gobierno desde el primer día de la actual administración en diciembre de 2018 hasta agosto de este año, agregó que le parecía que esas personas se retoalimentaban en su machismo con la desvalorización de su trabajo, según las reseñas del evento publicadas en la prensa nacional, como La Jornada y El Universal.Sánchez Cordero ganó en 2018 un asiento en el Senado por seis años, hasta 2024, y pidió licencia para desempeñar casi tres años el cargo de número dos del Gobierno, dado que en México no existe el cargo de Vicepresidencia.Respeto del presidenteSin embargo, la funcionaria que regresó al Senado para presidirlo impulsada por la bancada oficialista, fue enfática al aclarar en su discurso el respeto del mandatario hacia ella.La senadora por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional, quien fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, dijo que su caso es un ejemplo de que en las más altas posiciones del poder las mujeres sufren "desvalorización de su trabajo".Agregó que, en cambio, muchos integrantes del Gabinete del Ejecutivo federal "fueron generosos, amables y corteses, entre ellos el general secretario de la Defensa Nacional (general Luis Crescencio Sandoval), el secretario de Marina (almirante Rafael Ojeda), el canciller (Marcelo Ebrard) siempre fue muy respetuoso".También explicó que el comportamiento de algunos hombres del círculo cercano a López Obrador actuaban contra ella para "demostrar la superioridad y alimentación de ese patriarcado y ese machismo, de esa copia de desigualdad y desequilibrio, porque quien lo sufre es quien lo está diciendo".En su participación en el foro senatorial relató que mucha gente cercana a ella le recomendaba olvidar esos episodios."Cúrate las heridas dale la vuelta a la página, cierra el capítulo, no continúes dándole vuelta a lo que fue negativo para ti", le recomendaron sus amistades, según relató.Sin embargo, confesó que decidió compartir esa experiencia "no porque no haya cerrado el capítulo" porque sí lo hizo, sino para demostrar que el machismo está en todas partes."Si se los comparto es para decirles y demostrarles que hasta en las más altas posiciones una mujer sufre acoso y desvalorización de su trabajo de forma constante y permanente", puntualizó.El foro organizado por partido gobernante Morena contra la violencia y el acoso en el trabajo fue organizado con motivo de la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.

