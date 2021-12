https://mundo.sputniknews.com/20211209/paris-anuncia-que-no-tiene-planes-de-boicotear-los-juegos-olimpicos-de-invierno-en-pekin-1119135974.html

París anuncia que no tiene planes de boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín

PARÍS (Sputnik) — Francia no se unirá al boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, aseguró el ministro de Educación del país... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"En cuanto a China, condenamos la persecución de minorías, tales como los uigures, la violación de los derechos humanos, expresamos nuestra preocupación por la jugadora de tenis china (...). En eso nuestra posición es clara y evidente. Pero boicotear los Juegos Olímpicos es una historia completamente distinta. El deporte no se puede mezclar con la política. Por lo tanto, Francia no prevé sumarse", dijo Blanker en un programa del canal televisivo BFMTV.El 6 de diciembre la Casa Blanca confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. El boicot diplomático, no obstante, no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Washington argumentó su decisión con "el genocidio y los crímenes de lesa humanidad de China en Xinjiang", condenando las represiones contra los uigures en la provincia.La Embajada de China en Washington dijo previamente a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión del presidente estadounidense, Joe Biden, no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.El boicot diplomático no afectará la participación de los atletas estadounidenses, a quienes la administración del país norteamericano prometió apoyar desde casa.

