Musk solicita al Senado de EEUU no aprobar la ley de Biden de seguridad social e infraestructuras

Musk solicita al Senado de EEUU no aprobar la ley de Biden de seguridad social e infraestructuras

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha criticado el proyecto de ley de inversión y recuperación argumentando que afectaría el déficit presupuestario... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"Hemos gastado demasiado dinero, el déficit presupuestario federal es una locura. Son como 3 billones de dólares. Los gastos federales son 7 billones de dólares. Los ingresos federales son de 3 billones de dólares. Si fuera una empresa, sería una pérdida de 3 billones de dólares. No creo que debamos aumentar esa pérdida", argumentó Elon Musk durante el foro CEO Council organizado por la revista The Wall Street Journal.Además opinó que el Gobierno debería "salirse del camino y no obstaculizar el progreso", y señaló que las autoridades no deberían actuar como "un jugador en el campo", sino como un "árbitro"."Las reglas y regulaciones son inmortales. No mueren. La gran mayoría de las reglas y regulaciones viven para siempre... realmente no existe un sistema efectivo de recolección de basura para eliminar las reglas y regulaciones, por lo que esto endurece las arterias de la civilización donde puedes hacer cada vez menos con el tiempo. No lo aprueben, es mi recomendación", expresó Musk.El enorme paquete de gasto social de 1,75 billones de dólares, conocido como el programa Build Back Better, cubre una variedad de puntos, incluidas las medidas para combatir el cambio climático. Según los medios locales, el proyecto de ley contiene un plan para reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero a los niveles de 2005 para 2030 con el fin de lograr cero neto para 2050, así como inversiones con un valor de 555.000 millones de dólares para energía limpia.El proyecto incluye además incentivos de hasta 12.500 dólares destinados tanto a empresas productoras de vehículos eléctricos como a sus compradores. Las empresas pueden obtener 4.500 dólares de esta suma, pero solo si su fuerza laboral está sindicalizada. Elon Musk es conocido por su postura antisindical, sin embargo afirma que las condiciones laborales en Tesla son las mejores de Estados Unidos.Su opinión ha estado en desacuerdo con los demócratas durante mucho tiempo. El empresario, a menudo critica a United Auto Workers (UAW), un gran sindicato en los Estados Unidos que representa a los trabajadores de la industria automotriz, afirmando que lucha "por su derecho a robar dinero a los trabajadores", así como también critica al presidente de Estados Unidos, a quien describió como un "títere de calcetín" del sindicato.A principios de este año, la Administración Biden despreció a Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos más vendidos en Estados Unidos, al no invitarlo a la cumbre de vehículos limpios organizada por la Casa Blanca. No se proporcionó ninguna explicación, pero los expertos sugieren que se debió a la postura antisindical de Elon Musk.

