Los juguetes convocan una huelga en España | Vídeo

El objetivo de la campaña, promovida por el Ministerio de Consumo, es sensibilizar a las familias con hijos sobre la importancia del juego en el desarrollo de... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"Juguetes del mundo, llevamos años soportando que nos encasillen, que nos digan que fuimos creados solo para jugar con niños o solo para jugar con niñas", reclama un juguete subido a la palestra en el vídeo que anuncia la convocatoria de huelga.Los juguetes reivindican que, aunque sean de plástico o de peluche, tienen su "corazoncito".Quieren jugar con el 100% de los niños y no con el 50% y por eso, dicen, han "convocado una huelga". Invitan a los niños a dejar de jugar con ellos a lo largo de la jornada para conseguir sus objetivos.La cita es el domingo 12 de diciembre y con ella pretenden realizar "un parón histórico que invite a reflexionar al mundo". También cuentan con su propia etiqueta #HuelgaDeJuguetes para tener visibilidad en redes sociales.El vídeo de la huelga de juguetes ha generado polémica en el país ibérico, no por la peculiar convocatoria, si no porque el Ministerio de Consumo, que es el que ha puesto en marcha la campaña, ha pagado por él más de 80.000 euros. Con esta acción, el departamento busca sensibilizar del impacto negativo que la publicidad sexista tiene en el sector de los juguetes y concienciar sobre el riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en la publicidad, precisamente en una época como la navideña en la que aumentan considerablemente los anuncios de juegos y juguetes.El pistoletazo de salida de la campaña lo ha dado una pegada de carteles que se ha realizado en Madrid, Barcelona y Sevilla y culminará con un evento que se celebrará en el Teatro de Títeres del Parque de El Retiro de Madrid el domingo 12 de diciembre a las 11:00 de la mañana.

sociedad, 💢 insólito, huelga, juguetes