Lector voraz y amable: así es Miguel Ángel Félix Gallardo, el capo mexicano que podría ser liberado

Luego de 32 años en la cárcel, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien en la década de los 70 y 80 fuera el capo de la droga más importante en México, podría salir... 09.12.2021, Sputnik Mundo

Tiene 75 años, su estado de salud es crítico y, de acuerdo con las autoridades penitenciarias, su conducta a lo largo de los 32 años que ha estado preso ha sido intachable. Estas son las razones por las que el famoso Jefe de jefes podría abandonar la cárcel. Originario de Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo fundó el Cártel de Guadalajara, agrupación que en la década de los 70 y 80 fue la más poderosa en México y la primera en lograr la exportación de cocaína a gran escala a los Estados Unidos. Según plasmó el investigador en temas de seguridad Froylán Enciso en su capítulo dedicado al narco en Una Historia Contemporánea de México, fue este capo el primero en lograr una verdadera industria de la droga que llegó hasta la cima con ayuda de las autoridades mexicanas. Paradójicamente, antes de convertirse en Jefe de los jefes, Félix Gallardo fue policía e incluso escolta de un exgobernador de su natal Sinaloa, entidad que abandonó en 1977 para instalarse en Guadalajara.No terminó la secundaria; sin embargo, logró consolidar un imperio de la droga en menos de dos décadas, algo que causó asombro incluso entre las autoridades mexicanas. Además, de acuerdo con sus hijos, al sinaloense que inspiró uno de los corridos más famosos en México, El jefe de jefes de Los Tigres del Norte, no le gusta este género popular y es un lector voraz; de hecho, según Osorno, la biblioteca pública más grande de Sinaloa, ubicada en la universidad estatal, fue donada por el capo. A Félix Gallardo se le acusa también de haber matado a Enrique Kiki Camarena, un agente de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, quien se infiltró en el cártel de Guadalajara; pese a los señalamientos, el capo mexicano ha negado tener algo que ver con el asesinato del agente. Es justamente gracias al decreto publicado por el Gobierno de López Obrador que el capo mexicano podría salir libre, pues en el documento se establece que podrán salir de las cárceles internos que lleven más de 10 años sin sentencia y que cometieron un delito no grave, así como adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles federales que no hayan cometidos delitos graves y adultos mayores de 65 años con enfermedad crónico degenerativas que no hayan cometidos delitos graves podrán terminar su sentencia en su domicilio, mientras que para las personas que hayan sido torturadas serán liberadas.

