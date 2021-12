https://mundo.sputniknews.com/20211209/la-presidenta-eslovaca-no-asistira-a-los-jjoo-de-pekin-2022-1119157016.html

La presidenta eslovaca no asistirá a los JJOO de Pekín 2022

La presidenta eslovaca no asistirá a los JJOO de Pekín 2022

PRAGA (Sputnik) — La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, no viajará a China para visitar los Juegos Olímpicos Invernales de Pekín 2022, ante todo, dada... 09.12.2021, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, según el portavoz, Caputova apoya los argumentos por los que varios líderes mundiales se niegan a asistir al evento.El 3 de diciembre, Estado Unidos confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno en China. El boicot diplomático, no obstante, no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas.Washington argumentó su decisión con "el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que comete China en Xinjiang", y condenó las represiones contra los uigures en la provincia china.La embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión de la Casa Blanca no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.Al boicot diplomático a los próximos JJOO en Pekín se sumaron Australia y Canadá.

