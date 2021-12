https://mundo.sputniknews.com/20211209/la-corrupcion-se-convirtio-en-mastin-y-clava-sus-colmillos-en-mexico-1119170448.html

La corrupción se convirtió en mastín y clava sus colmillos en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Los cohechos en México, denominados popularmente "mordidas", registraron un crecimiento sostenido desde 2013 a 2020, con unos 640... 09.12.2021

En esos ocho años, la proporción de personas "que tuvieron contacto con servidores públicos y fueron víctimas de corrupción" creció de 12,1 a 15,7%, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) .El estudio difundido con motivo de la fecha internacional indica que las experiencias que incluyen sobornos y extorsiones "fueron más frecuentes con alguna autoridad de seguridad pública o de justicia".No obstante, la encuesta anual sobre Cultura Cívica arroja diferencias entre la percepción —que incluye las creencias de que la corrupción existe— y las experiencias directas de actos corruptos (prevalencia).Por ejemplo, 62% de la población mayor de 18 años "creía o había escuchado que existía corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019".Sin embargo, la proporción de personas que efectivamente resultaron víctimas de ese mal fue de casi 16% "de quienes tuvieron contacto con algún funcionario o funcionaria pública".La institución del Estado informa que cada mexicano gastó en actos de corrupción en 2019, en promedio anual, más de 3.800 pesos (unos 190 dólares), en ese periodo de ocho años.Esa cifra es un incremento de 1.372 pesos más (casi 70 dólares), por cada persona afectada respecto a lo estimado en 2017.Día MundialEl 31 de octubre de 2003, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción "a fin de aumentar la sensibilización respecto de los efectos negativos del flagelo, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla".Desde 2015, los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema, solo después de la inseguridad y delincuencia, según el Instituto Mexicano para Competitividad (Imco).No obstante, entre enero de 2019 y mayo de 2020, solo ocho de los 32 estados de la federación mexicana judicializaron más de 5% de las investigaciones sobre casos de corrupción, compara el centro de investigación de políticas públicas.Por otra parte, ninguna sanción ha sido emitida por la Fiscalía General en más de dos décadas, desde que en 1999 fue tipificado el "cohecho internacional".Ese delito ocurre cuando una persona o empresa soborna a un funcionario público de otra nacionalidad para obtener una ventaja al realizar negocios en el extranjero.México ha firmado múltiples tratados internacionales pero las investigaciones emprendidas por la Fiscalía no arrojan resultados, señala el Imco.El peor de la OCDEEl combate a la corrupción está en el centro del discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador.No obstante, México recibe las puntuaciones bajas en los indicadores anticorrupción establecidos por la Estrategia de Integridad de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE).Por ejemplo, el país latinoamericano fue reprobado en el indicador de Calidad en Estrategia de Integridad, uno de los seis estudios del ese club de las grandes economías evaluar la acción de los gobiernos contra la corrupción.Con esa herramienta comparativa de ocho elementos, México tuvo cuatro con puntuaciones bajas o no calificó, debido a la carencia de datos requeridos.En las Consultas en Práctica, que vigila las "acciones de integridad pública acordes con la inclusión y transparencia", México carece de registro y su puntuación fue cero.El organismo indica que al menos debiera existir en el país "una estrategia de integridad pública sometida a un extenso proceso de consulta".Recomienda que un organismo clave de integridad y al menos un actor no estatal debieran integrar "un grupo de trabajo con el mandato de desarrollar o modificar las estrategias de integridad pública vigentes".La revisión de los planes de acción o presupuesto para estrategias de integridad pública arroja que "México alcanzó 25 puntos, de 100 que logra el mejor país dentro del organismo".Discurso y realidadEn los primeros dos años del sexenio de López Obrador, el esfuerzo gubernamental permitió al país subir doce escalones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, del puesto 138 al 124.Sin embargo, en las ramificaciones mexicanas del escándalo internacional de los sobornos de Odebrech, México —donde la constructora brasileña pagó al menos 10,5 millones de dólares a cambio de obras públicas en el sector petrolero— es uno de los países con menos avances.En días recientes altos funcionarios del Gobierno están bajo el escrutinio público por negocios opacos.Entre ellos, destacan el fiscal general Alejandro Gertz, por supuesta compra de cientos de autos de alta gama, y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien renunció a principios de noviembre después de críticas del presidente por celebrar su boda en un hotel de la ciudad centroamericana Antigua Guatemala.

Víctor Flores García

Víctor Flores García

