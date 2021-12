https://mundo.sputniknews.com/20211209/francia-urge-a-convocar-una-reunion-ministerial-del-cuarteto-de-normandia-1119141722.html

Francia urge a convocar una reunión ministerial del Cuarteto de Normandía

Francia urge a convocar una reunión ministerial del Cuarteto de Normandía

MOSCÚ (Sputnik) — Francia y Alemania esperan celebrar lo antes posible la reunión ministerial del Cuarteto de Normandía con Rusia y Ucrania, declaró el... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"El Cuarteto de Normandía no se pone en duda, por eso he reiterado nuestra voluntad común de promover la celebración de una reunión a nivel ministerial lo antes posible con nuestros homólogos ruso y ucraniano en virtud de los acuerdos de Minsk", dijo Le Drian tras reunirse con la nueva ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock.El Cuarteto de Normandía y el Grupo de Contacto Trilateral (Rusia, Ucrania y la OSCE) son las principales plataformas de consultas que buscan resolver el conflicto entre el Gobierno ucraniano y las milicias en el este de Ucrania.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.

europa, francia, alemania, cuarteto de normandía