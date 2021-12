https://mundo.sputniknews.com/20211209/este-detalle-puede-hacer-que-lo-pienses-dos-veces-antes-de-usar-el-papel-higienico-de-un-hotel-1119133495.html

Este detalle puede hacer que lo pienses dos veces antes de usar el papel higiénico de un hotel

Y es que ese papel higiénico probablemente haya sido usado por el huésped anterior. Esto podría ser algo positivo para el medio ambiente y para el alojamiento, pero no es del agrado de todos los clientes, especialmente si el establecimiento se jacta de tener los más altos estándares de limpieza y cobra varios cientos de dólares por sus servicios.Si el huésped anterior no terminó de usar el rollo de papel, muchas hosterías obligan a su personal a no cambiarlo. Simplemente les indican a las mucamas que doblen la punta para hacerlo pasar por uno nuevo.Así lo confesó Janessa Richard, una exempleada de servicios hoteleros que decidió utilizar su cuenta en TikTok para revelar uno de los secretos mejor guardados de estos establecimientos.La canadiense explicó en un video el porqué deberías al llegar a una habitación de hotel cambiar ese rollo de papel que se encuentra ya listo para usar. Richard aclaró que esta fue su experiencia personal en el trabajo y, aunque no asegura que todos los hoteles sean iguales, recomienda tomar previsiones.La publicación se hizo viral y rápidamente alcanzó las 100.000 reproducciones, al tiempo que obtuvo cientos de comentarios de usuarios que criticaron esta política de los alojamientos.Sin embargo, no a todos les pareció una solución inadecuada. El consejo de la joven generó controversia entre aquellos que piensan que es una manera responsable de cuidar el ambiente y los que no consideran que la medida sea muy higiénica.No obstante, la propia Janessa Richard, que tiene más de 58.000 seguidores, indicó que "cuando pago 150 o 200 dólares por una habitación, espero un rollo de papel higiénico limpio", sin explicar lo que en su consideración es limpio o sucio.

