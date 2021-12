https://mundo.sputniknews.com/20211209/el-vicecanciller-ruso-no-descarta-que-se-repita-la-crisis-de-los-misiles-1119147933.html

El vicecanciller ruso no descarta que se repita la crisis de los misiles

MOSCÚ (Sputnik) — Las relaciones con EEUU pueden llegar fácilmente a una situación similar a la que reinaba durante la llamada crisis de los misiles de 1962... 09.12.2021, Sputnik Mundo

"Es algo que no se puede descartar. Si los compañeros del lado de allá siguen sin entender, y todo continúa de la manera actual, nosotros tenemos la posibilidad, según la lógica en que se desarrollan los acontecimientos, de despertarnos y descubrir que estamos en algo semejante [a la crisis de los misiles]", dijo el diplomático al responder a una pregunta al respecto.Para Riabkov, la repetición de la crisis de misiles, conocida como crisis de octubre, equivaldría a "un fracaso diplomático, un fracaso de la política externa".En opinión del diplomático, a Washington con respecto a Moscú no le queda otro instrumento que no sea "el chantaje, las amenazas y las sanciones", pero Moscú no está dispuesto a aceptar ese lenguaje."Nosotros debemos manifestar firmeza, y es justo lo que está sucediendo en estos momentos", destacó el representante de la Cancillería rusa.Riabkov advirtió que Rusia "no está amenazando a nadie, sino advirtiendo".La crisis de los misiles es el nombre común del conflicto entre EEUU, la Unión Soviética y Cuba que tuvo lugar en octubre de 1962, cuando Washington descubrió la existencia de bases de misiles nucleares de alcance medio de origen soviético en la isla del Caribe.

