https://mundo.sputniknews.com/20211209/el-fin-de-la-mitica-calidad-de-los-toyota-el-fabricante-japones-cambia-su-politica-de-produccion-1119133962.html

¿El fin de la mítica calidad de los Toyota? El fabricante japonés cambia su política de producción

¿El fin de la mítica calidad de los Toyota? El fabricante japonés cambia su política de producción

La calidad y fiabilidad por encima de todo: este siempre ha sido el lema y la filosofía del fabricante japonés Toyota. Sin embargo, ante la crisis de... 09.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-09T04:41+0000

2021-12-09T04:41+0000

2021-12-09T04:41+0000

tecnología

japón

toyota

⚙️ motor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119133937_0:118:3081:1851_1920x0_80_0_0_dc8ec6a025711773d4efdda6d307c8bf.jpg

Así, a partir de ahora los defectos cosméticos de las partes que no son fácilmente visibles por un usuario común no serán una causa para su reemplazo. Lo mismo pasa con las piezas que tengan defectos sin trascendencia para poder así mantener en pie la producción.De tal modo, la compañía podrá reducir los costos y mantener la cadena de suministros, sin comprometer fundamentalmente la perfección por la se la conoce, así como el principio de kaizen —mejora constante— en la que se basa.Esta iniciativa no es completamente nueva, pues ya en 2019 Toyota empezó a informar a sus suministradores que pequeños desperfectos —como manchas o arañazos— no serían un problema siempre que no afectaran el rendimiento, la seguridad o la estética visible por el consumidor.Esto permitió a un suministrador de partes de plástico para los cinturones de seguridad reducir el rechazo de los componentes en el control de calidad en un 75%, dijo Shiga y agregó que esto requiere algo de valor por parte de los suministradores de partes.Esta medida ha mejorado los pronósticos de ingresos y ganancias de Toyota para 2021, aunque algunos expertos destacan que esta mejora se debe por las tasas de cambios de divisas. Al igual que otros fabricantes de autos, la marca japonesa seguramente sufrirá dificultades con las cadenas de suministros y falta de semiconductores a lo largo del año que viene.

https://mundo.sputniknews.com/20210926/hijo-de-los-invencibles-toyota-recuerda-su-legado-en-el-anuncio-del-nuevo-tundra--video-1116440741.html

https://mundo.sputniknews.com/20211014/el-nuevo-rey-de-los-todoterrenos-presentan-el-renovado-lexus-lx600--video-fotos-1117094598.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japón, toyota, ⚙️ motor