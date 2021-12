https://mundo.sputniknews.com/20211209/dura-raya-para-los-tigres-de-licey-1119171207.html

Dura raya para los Tigres de Licey

SAN SALVADOR (Sputnik) — Al parecer, los Tigres de Licey no aguantan una raya más: el club más emblemático de la liga dominicana de béisbol rechazó en un... 09.12.2021, Sputnik Mundo

El vendaval, desatado por un reciente reportaje de la cadena deportiva ESPN, estremece el ámbito deportivo en República Dominicana, donde la pasión por los Tigres es tal, que sus incondicionales le llaman El Glorioso.En un comunicado, la centenaria organización negó las acusaciones hechas por exempleados, las cuales tildó de "difamatorias", tras dejar claro que sus oficinas nunca recibieron una sola queja, denuncia o notificación interna de agresiones o maltrato de cualquier índole.La novena del Licey —abrazados en el cuarto puesto del torneo invernal con sus archirrivales, los Leones del Escogido— agregó que trabaja actualmente con su equipo legal para determinar sus próximas acciones, ante las denuncias aireadas por el portal dominicano de ESPN Digital.Trabajar en el infiernoSegún los denunciantes, trabajar con los Tigres es "verdaderamente caótico y traumatizante" por los "serios conflictos laborales, raciales e incluso de índole sexual al interior de la organización".La revelación destroza la percepción arraigada de que la organización del Glorioso es un modelo de éxito a seguir, avalado por la mayor fanaticada en una liga con apenas seis equipos, pero en el país donde nacieron grandes estrellas latinas de Grandes Ligas del béisbol en Estados Unidos.La reciente sustitución del gerente Carlos José Lugo por Audo Vicente, con apenas dos partidos disputados en el actual campeonato, intrigó a ESPN Digital y la llevó a hurgar entre antiguos empleados que destaparon una auténtica caja de Pandora.La publicación recalcó que las denuncias están respaldadas directamente por las informaciones provistas por los entrevistados, quienes hablaron bajo condición de anonimato, por el miedo a posibles represalias del que se autoproclama "el equipo más grande del mundo".La mayoría de los testimonios coincidieron en que existe una supuesta "cadena de imposición", que obliga a cumplir lo que ordene la jerarquía del club, sin espacios para señalar errores o cuestionar, so pena de ser despedido."El problema empieza desde la directiva, está involucrada tanto o más que los trabajadores que están contratados para hacer el trabajo. El aspecto laboral es muy informal, falta manejo como empresa, problemas económicos y mal trato a los empleados", aseguró una fuente.Dar la caraEl periódico dominicano Diario Libre consultó al presidente del Licey, Ricardo Ravelo, sobre estas denuncias, pero el directivo respondió que no le motivaba hablar sobre el tema.En una columna de opinión en dicho medio, el periodista Dionisio Soldevilla estimó que "en momentos de crisis, el silencio no es la mejor opción, mucho menos para una franquicia como la de los Tigres del Licey", quizás la más ganadora a nivel nacional y del Caribe.A su vez, también es elocuente el actual mutismo la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, un país donde la mayoría de la población es negra o mestiza, pero el racismo es, tal vez, la más cruda consecuencia de haber sido colonia de España y ser vecino de Haití.

