Competir con China, una "tarea muy difícil" para la Unión Europea

La Unión Europea trazó un plan para contrarrestar la Nueva Ruta de la Seda que impulsa China.

La Unión Europea —UE— se trazó como objetivo combatir la influencia de China y ganar terreno en la política mundial y para lograrlo está desarrollando un ambicioso plan que tendrá como punto de partida una inversión estimada en 340.000 millones de dólares hasta 2027.La propuesta, que abarca la infraestructura digital y la educación, entre otros puntos, tiene un gran componente vinculado al medio ambiente y está dirigido a América Latina, África y el sudeste asiático.Entrevistada por Telescopio, la analista política española Beatriz Hernández, académica de Relaciones Internacionales en la Universidad de Diego Portales en Chile, señaló que “la iniciativa de la UE para contrarrestar a China es muy ambiciosa” y responde a los intereses del G7 y en especial de EEUU, al que le preocupa el avance del gigante asiático en regiones como África, América Latina y también Europa.La analista explicó que el plan europeo “consiste en brindar préstamos, que salen del presupuesto de la Unión, sin letra chica y con bajos intereses y orientados a grupos privados”.Desde 2013, China impulsa la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, una estrategia global orientada a perfeccionar las vías de transporte y de comercio existentes y crear nuevas, como en el caso de América Latina, vinculando entre sí a más de 60 países.La Nueva Ruta de Seda fue promovida por el presidente de China, Xi Jinping, en septiembre de 2013 y desde entonces la propuesta creció de forma rápida y ganó terreno en América Latina, teniendo como principal objetivo el desarrollo de infraestructura en la construcción de carreteras, sistemas de ferrocarriles, puertos, dragados de ríos, entre otros.Hernández indicó que “la UE apunta a infraestructura en sectores estratégicos como el comercio, donde hay dificultades para poder agilizarlo, o las nuevas energías renovables como el hidrógeno verde, donde hay países como Chile que podrían exportar”.“Es muy difícil competir con China cuando ese país tiene una producción con un tipo de mano de obra mucho más barata que Europa y vende productos mucho más baratos que los que producen los europeos. Siempre va a ser difícil competir por el lado de los bienes”, concluyó Hernández.Por su parte, el economista peruano Carlos Aquino Rodríguez, investigador y catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico, dijo a Telescopio que, a priori, no parece que el desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda se vaya a ver afectado por la propuesta europea."Es sabido que Estados Unidos y la UE cuando otorgan préstamos son exigentes y China no lo es tanto, por lo que es probable que varios países sigan pidiéndole” al gigante asiático, agregó.“Ya sea por el monto de la ayuda o por las facilidades que brinda, no creo que esta iniciativa vaya a afectar mucho a China en su plan de la Nueva Ruta de la Seda”, sentenció.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

