https://mundo.sputniknews.com/20211209/colectivos-feministas-y-provida-de-ecuador-en-vigilia-por-ley-del-aborto-por-violacion-1119171060.html

Colectivos feministas y provida de Ecuador en vigilia por Ley del aborto por violación

Colectivos feministas y provida de Ecuador en vigilia por Ley del aborto por violación

QUITO (Sputnik) — Colectivos feministas y provida permanecen vigilantes en los exteriores de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, en Quito, para... 09.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-09T23:05+0000

2021-12-09T23:05+0000

2021-12-09T23:23+0000

américa latina

ecuador

aborto

violación sexual

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107041/61/1070416191_0:101:1944:1195_1920x0_80_0_0_0aac50f00183cd1d2ce8519264bfc7cd.jpg

Con sus característicos pañuelos verdes y coreando a todo pulmón "las niñas no son madres", "ahí están, esos son los que encubren la violación", "hay que abortar, hay que abortar ese sistema patriarcal", "el aborto por violación ya es ley", quienes defienden el proyecto presionan para que los legisladores lo aprueben.Desde la otra orilla, los grupos provida no dejan de corear "se ve, se siente, la vida está presente", "y la culpa no era tuya ni del niño que sí crecía", "el violador a prisión", "a la vida dile sí", "no, no, no, al aborto dile no".Melo añadió que sería terrible que se siga condenando a tantas niñas que no buscaron una violación, a tantas mujeres adultas a quienes la vida se les cambió por completo como resultado de actitudes de delincuentes.Ana Cueva, otra defensora de la interrupción del embarazo por violación, señaló a Sputnik que los legisladores no pueden seguirse tapando los ojos y fingiendo no saber que solo quienes tienen recursos pueden tomar la decisión sin riesgos. Tanto las organizaciones provida como los colectivos que apoyan la interrupción del embarazo por violación se congregaron desde temprano en los exteriores del Parlamento con pancartas, megáfonos, banderas, pitos y tambores.Los policías antimotines instalaron vallas para separar a los grupos y evitar enfrentamientos entre ambas partes.La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó en la mañana a los legisladores para el primer debate del informe elaborado por la Comisión Legislativa de Justicia que permite la interrupción del embarazo por violación.Sin embargo, dispuso que se suspenda, transitoriamente la sesión para recibir en comisión general, en el Pleno de la Asamblea, a representantes de la sociedad civil de ambos sectores, para luego reanudar la sesión.La Asamblea tramita el informe sobre la propuesta de ley en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional (CC) que despenalizó el aborto por violación el pasado 28 de abril.El plazo para aprobar la normativa vence el próximo 28 de diciembre.La representante de uno de los grupos de la Arquidiócesis de Quito (Iglesia Católica), Mariana Quimbo, dijo que las niñas y mujeres violadas tienen otras opciones distintas al aborto, entre ellas dar a los niños en adopción.En contrapartida, la directora de la fundación Mujeres por el Cambio, Cristina Chaguay, señaló que el Estado tiene una deuda histórica con las niñas violadas que ahora son obligadas a ser madres.Según el procedimiento legislativo, tras el primer debate, el informe debe regresar a la Comisión para que procese las observaciones de los legisladores.Para elaborar el informe para el segundo y definitivo debate, la Comisión tiene un plazo de 45 días, pero los legisladores empiezan vacancia el 16 de diciembre, por lo que difícilmente el informe estará listo y podrá ser votado en los plazos determinados.

https://mundo.sputniknews.com/20201228/la-pandemia-limito-aun-mas-el-acceso-al-aborto-seguro-en-america-latina-1093968664.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ecuador, aborto, violación sexual