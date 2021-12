https://mundo.sputniknews.com/20211209/china-repudia-la-adhesion-de-canada-al-boicot-diplomatico-de-eeuu-a-los-juegos-olimpicos-1119134507.html

China repudia la adhesión de Canadá al boicot diplomático de EEUU a los Juegos Olímpicos

PEKÍN (Sputnik) — La Embajada de China en Canadá condenó la incorporación del país norteamericano al boicot que Estados Unidos declaró a los Juegos Olímpicos... 09.12.2021, Sputnik Mundo

Más temprano, el primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció que su país se unía al veto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la mayor fiesta deportiva del año.Canadá, subrayó la legación diplomática, erosiona gravemente el principio fundamental de la neutralidad política del deporte establecida en la Carta Olímpica."Canadá y algunos otros países occidentales siguen con la mentalidad de la guerra fría y se inmiscuyen regularmente en los asuntos internos de otras naciones con el argumento de los derechos humanos, tratando de interferir y frenar el desarrollo de otros países", enfatizó.Los pueblos del mundo, entre ellos el chino, que defienden la justicia expresan su firme rechazo a estas políticas de Occidente, subrayó la Embajada.La misión diplomática china instó a Trudeau a dejar de politizar el deporte, así como poner fin a sus declaraciones y actividades que obstaculizan y torpedean los Juegos Olímpicos de Invierno.El 6 de diciembre, la Casa Blanca anunció que no iba a enviar a ninguna delegación de funcionarios a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un "boicot diplomático" que no impedirá a los atletas estadounidenses tomar parte en el evento. Estados Unidos instó a sus aliados a sumarse al veto a la fiesta deportiva que reunirá a atletas de todo el mundo.La Embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión de Biden no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.

