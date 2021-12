https://mundo.sputniknews.com/20211209/cerco-al-tabaco-espana-quiere-prohibir-que-fumes-en-tu-coche-1119147116.html

Cerco al tabaco: España quiere prohibir que fumes en tu coche

La lucha del Ministerio de Sanidad contra el tabaquismo se endurece en el país ibérico. Ahora quieren introducir nuevos espacios sin humo, que incluirían los...

españa

ministerio de sanidad de españa

tabaco

fumar

Los fumadores cada vez lo tienen más complicado en España. Si el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 sale adelante no se podría fumar en el coche, la playa o algunos espacios públicos, como las terrazas. Estos se convertirían en espacios sin humo, lo que quiere decir que no estarían solo limitados al tabaco, si no también a los cigarrillos electrónicos.Estas son algunas de las medidas que se recogen en el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, al que ha tenido acceso EFE, y que se ha enviado a las comunidades autónomas para que lo revisen y aporten las consideraciones que crean necesarias antes del 15 de diciembre.El plan también prevé aumentar las restricciones a los cigarrillos electrónicos, equiparándolos así al tabaco convencional y subirán sus impuestos. Con ello se pretende influir en la regulación de la venta y el consumo de los productos relacionados con el tabaco, tengan o no nicotina. Un plan que antes de empezar a andar, ya ha generado polémica.Sanidad también se plantea implantar el empaquetado genérico de las cajetillas de tabaco para que resulten menos atractivas y descienda así su consumo.Con Plan España se plantea "alcanzar la meta establecida por la OMS de una reducción relativa al 30% en el consumo de tabaco para el año 2025".

