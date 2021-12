https://mundo.sputniknews.com/20211209/buque-de-guerra-de-ucrania-navega-hacia-el-estrecho-ruso-de-kerch-y-se-niega-a-cambiar-de-rumbo--1119162204.html

Buque de la Armada de Ucrania navega hacia el estrecho ruso de Kerch y se niega a cambiar de rumbo

Buque de la Armada de Ucrania navega hacia el estrecho ruso de Kerch y se niega a cambiar de rumbo

El buque Donbass de la Armada de Ucrania se dirige hacia el estrecho de Kerch, ubicado en Rusia y que conecta el mar de Azov con el mar Negro, haciendo caso... 09.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-09T19:23+0000

2021-12-09T19:23+0000

2021-12-09T20:16+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1119162326_0:4:3481:1962_1920x0_80_0_0_7c95b2e2793efbf2f0e6bc1e67a85033.jpg

"El 9 de diciembre a las 09:12 el buque de comando Donbass de la Armada de Ucrania partió del puerto de Mariúpol y se dirigió hacia el estrecho de Kerch", informa el ente destacando que no se hizo la solicitud correspondiente para el paso del navío por el canal de Kerch-Enikalsk. A las 13:45 un buque guardacostas ruso lanzó un aviso a la tripulación del barco ucraniano sobre la necesidad de regirse por las leyes de Rusia en cuanto a la solicitud de permisos correspondientes para navegar en esta región. La tripulación del buque Donbass respondió, a su vez, que no tenía intenciones de pasar por el estrecho de Kerch. No obstante, en este momento el buque se encuentra ya a 18 millas náuticas del estrecho de Kerch y no cumple con las órdenes de cambiar el rumbo. Desde el FSB destacan que estas acciones suponen un peligro para la seguridad de navegación en el área. Este podría ser un caso más de una serie de violaciones de las reglas de navegación en el mar Negro por parte de buques militares de Ucrania. Así, en noviembre de 2018 dos lanchas y un remolcador de la Armada ucraniana violaron la frontera rusa y entraron en un área temporalmente cerrada para la navegación de buques. Estaban realizando maniobras peligrosas e ignoraron las exigencias de la Guardia Costera rusa. En aquel caso los buques y sus tripulaciones fueron detenidas. En septiembre de 2019 los detenidos fueron devueltos a Ucrania en el marco de los acuerdos sobre el intercambio de personas detenidas entre los dos países.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto