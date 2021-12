https://mundo.sputniknews.com/20211209/boric-y-kast-en-tiktok-como-usan-sus-cuentas-1119173102.html

Boric y Kast en TikTok: ¿cómo usan sus cuentas?

Boric y Kast en TikTok: ¿cómo usan sus cuentas?

Ambos candidatos a la presidencia de Chile tienen TikTok. Tanto el izquierdista Gabriel Boric como el ultraderechista José Antonio Kast, han subido decenas de... 09.12.2021, Sputnik Mundo

El 19 de diciembre Chile elegirá presidente. Tanto Boric como Kast apuestan por alcanzar el mayor número de seguidores en una de las elecciones más polarizadas de la historia chilena. Ambos están sacando su artillería pesada en todos los frentes, entre ellos en las redes sociales.Boric, con casi 92.000 seguidores y dos millones de me gusta, subió su primer video a TikTok en junio de 2021. Desde entonces, el candidato de la coalición Apruebo Dignidad ha mantenido cierto estilo: sus videos se caracterizan por mostrar el gran despliegue de su campaña en los barrios del país.Boric recorriendo calles, haciendo puerta a puerta, dando abrazos a transeúntes, hablando ante multitudes y dando entrevistas, eso es lo que mayoritariamente hay en su cuenta. Pero tampoco faltan los videos más graciosos, en los que aparecen memes, bloopers y se ve al candidato riéndose de sí mismo. Con un poco de humor y con el apoyo de los jóvenes según las encuestas de intención de voto, Boric busca acercarse a los adultos mayores que no están del todo presentes en el mundo digital.Por su parte, Kast se inició en TikTok bastante antes, en enero de 2020. Ya acumula casi 418.000 seguidores y cinco millones de me gusta. En las últimas semanas, el candidato del Frente Social Cristiano ha interpretado escenas de la película de superhéroes Avengers y clásicos virales chilenos; ha imitado memes; inventado el "Kastpalooza" —en alusión al megafestival de música Lollapalooza—, y bailado al son de la música pop.También se ha dedicado a responder preguntas o cumplir pedidos con el hashtag #KastResponde. "¿Qué canción le dedicaría a su esposa?", preguntó un usuario, a lo que el candidato respondió con una anécdota de cuando se casó, y contestó: "Te amo desde el primer momento en que te vi, de Franco de Vita". También se lo ve diciendo "Buena, bro", ante el pedido de un saludo. Al contrario que Boric, Kast utiliza la red social para acercarse a los jóvenes.

