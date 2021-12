https://mundo.sputniknews.com/20211209/biden-lanza-una-iniciativa-para-la-renovacion-democratica-en-la-cumbre-para-la-democracia-1119148511.html

Biden lanza una iniciativa para la renovación democrática en la Cumbre para la Democracia

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció la llamada Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, por un valor de... 09.12.2021

"Hoy me enorgullece lanzar la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, que concentrará los esfuerzos de nuestra diplomacia y nuestros programas de ayuda exterior para reforzar la resistencia democrática y los derechos humanos en todo el mundo", dijo Biden.Washington tiene previsto destinar hasta 424,4 millones de dólares el próximo año a esta propuesta, según un comunicado de la Casa Blanca.Biden detalló que los esfuerzos de la iniciativa se centrarán en cinco áreas vitales para una gobernanza transparente y responsable, "incluyendo el apoyo a la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción internacional, el apoyo a los reformistas democráticos, la promoción de la tecnología que hace avanzar la democracia, y la definición y defensa de lo que es una elección justa".La cumbre, de dos días de duración, reúne a funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y del sector privado de más de 110 países.La lista de invitados no incluye a Rusia, China, Hungría, Arabia Saudí o Turquía, entre otra docena de naciones.De la región de América Latina y el Caribe fueron excluidos del evento Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y El Salvador.El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso criticó la cumbre, liderada por EEUU, por intentar designar con sus criterios qué país es democrático y cuál no, especialmente a la luz de la decadencia de la democracia en Occidente.Pekín, por su parte, consideró que el evento provoca una división y confrontación en el mundo, mientras que Budapest declaró que no necesita un "juez" que evalúe el estado de su democracia.

