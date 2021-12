https://mundo.sputniknews.com/20211208/un-virologo-senala-que-la-cepa-omicron-llego-para-contagiar-a-la-mayor-parte-de-la-poblacion-1119095070.html

Un virólogo señala que la cepa ómicron llegó para contagiar a la mayor parte de la población

Un virólogo señala que la cepa ómicron llegó para contagiar a la mayor parte de la población

NOVOSIBIRSK, RUSIA (Sputnik) — La nueva variante de coronavirus ómicron apareció para que la mayoría de la población la pase, opina el virólogo, director del... 08.12.2021

"Creo que esta variante llegó para que la mayor parte de la población la pase", dijo a los periodistas.Netésov señaló que la nueva variante puede sumarse a delta, ya que se multiplica con mayor rapidez comparada con las alfa, beta y gama.Desde su punto de vista, la nueva variante "no agregará nada sustancial", puesto que un 45% de la población está vacunada y otro 20% tiene anticuerpos tras pasar la enfermedad.El virólogo agregó que se podrá combatir la nueva variante siguiendo las medidas tradicionales contra la pandemia, usando máscaras y vacunas."Todas las medidas son razonables, solamente hace falta cumplir con ellas", subrayó.Por el momento no se puede pronosticar el desarrollo de la situación, habrá que ver los resultados de la propagación de ómicron por el mundo, no únicamente en Sudáfrica, resumió el experto.La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó de "preocupante" la nueva variante ómicron identificada en Sudáfrica, debido a un gran número de mutaciones que apuntan a un mayor riesgo de reinfección en comparación con otras variantes de preocupación.A finales de noviembre, la OMS advirtió de que el riesgo global relacionado con la nueva variante ómicron "es muy alto".

