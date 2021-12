https://mundo.sputniknews.com/20211208/tabaco-de-nicaragua-es-premiado-por-su-calidad-mundial-en-inglaterra-1119087527.html

Tabaco de Nicaragua es premiado por su calidad mundial en Inglaterra

Tabaco de Nicaragua es premiado por su calidad mundial en Inglaterra

MANAGUA (Sputnik) — La octava edición del evento mundial que celebra la calidad de la industria del tabaco, Boisdale Cigar Awards en Inglaterra, otorgó dos... 08.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-08T00:52+0000

2021-12-08T00:52+0000

2021-12-08T00:52+0000

américa latina

nicaragua

reino unido

tabaco

centroamérica

cigarro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107148/75/1071487556_0:156:1921:1236_1920x0_80_0_0_567f33f4984651889d816bfdf7adeb57.jpg

Oliva Serie V Melanio Figurado, recibió el premio al Mejor Puro del Año, es producido en el valle de Jalapa, municipio del departamento de Madriz, ubicado en el límite de la frontera de Nicaragua con Honduras (norte), el sitio especializado Casa del Puro, como describe como "un ligero especialmente fermentado, sabrosa mezcla (que) muestra un tabaco complejo con ricos tonos de café y chocolate negro".Plasencia Reserva Original Robusto, que fue distinguido en Londres como Robusto del Año, es certificado como cigarro orgánico único en el mercado; de acuerdo al sitio Cigars Daily "es una mezcla de todos los tabacos nicaragüenses que captura un perfil de sabor centenario y presenta el tabaco mundialmente famoso de Plasencia".El Gobierno de Nicaragua destacó que el evento al que asistió la embajadora Guisell Morales, dedicó los premios de Boisdale Cigar Awards al 200 aniversario de la Independencia de Nicaragua y Honduras, países productores de tabaco."Nuestra embajadora en Reino Unido, Guisell Morales-Echaverry, entregó el premio Mejor Puro del Año al señor Frederick Vandermarliere, representante de Oliva Cigars y el premio Fumador del Año al actor Rafe Spall, conocido por sus roles en The Life of Pi, Jurassic Park, Fallen Kingdom y Men In Black", destaca el comunicado de Nicaragua.El país centroamericano agradeció a Ranald McDonald, fundador de los premios Boisdale, por dedicar el evento al Bicentenario de Independencia de Nicaragua y valorar la calidad de la producción e industria tabacalera que ofrece un producto de la más alta clase mundial".De acuerdo al Centro de Trámites de las Exportaciones de Nicaragua, el tabaco en rama se ubica en la posición 12 del ránking de los principales productos vendidos al mundo, con más de 5.7 millones de kilogramos exportados, equivalente a 40.964.794 millones de dólares en ingresos durante el período de enero a octubre de 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20190617/poder-economico-de-tabacaleras-en-america-latina-1087663303.html

nicaragua

reino unido

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, reino unido, tabaco, centroamérica, cigarro