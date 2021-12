https://mundo.sputniknews.com/20211208/reconocimiento-de-maduro-en-onu-demuestra-la-perdida-de-hegemonia-de-eeuu-1119122217.html

Reconocimiento de Maduro en ONU demuestra la "pérdida de hegemonía de EEUU"

CARACAS (Sputnik) — El reconocimiento a la legitimidad del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de la Organización de las Naciones Unidas... 08.12.2021, Sputnik Mundo

"Venezuela ha tenido una gran victoria que consiste en cómo se ha hecho justicia sobre el reconocimiento del legítimo Gobierno de Venezuela elegido sobre bases constitucionales (…) la pérdida de hegemonía por parte de Estados Unidos se hace evidente y se impone el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas", expresó Adrianza, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaeden).El 6 de diciembre, la Asamblea General de la ONU reconoció las credenciales del Gobierno de Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.De 193 países solo 16 no reconocieron la legitimidad de Maduro, entre ellos: Colombia, Australia, Brasil, Canadá, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala, Honduras, las Islas Marshall, Israel, Paraguay, Reino Unido y Corea del Sur.Adrianza, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), indicó que esos 16 países se encuentran alineados a los intereses del Gobierno estadounidense.Tras la reelección de Maduro en 2018, algunos países desconocieron al mandatario por considerar que los comicios carecían de legitimidad y transparencia.En su lugar, Gobiernos de al menos 60 países dieron su respaldo al exdiputado Juan Guaidó, quien en enero de 2019 se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, en un acto en una plaza en el este de Caracas.¿Qué cambió?El experto consideró que la estrategia de la derecha internacional fracasó, y eso ha dado lugar para que los países reconozcan la legitimidad de Maduro."Ha cambiado la mascarada que desarrolló la derecha internacional, desarrollada por los Estados Unidos, en el cual alrededor de 60 Estados en un principio se mostraban a favor de reconocer como presidente interino de Venezuela, una figura que no existe en la Constitución nacional, y mucho menos por una autoproclamación como hizo Guaidó apoyado por la mascarada que desarrollaron Estados Unidos y sus aliados para lograr la destitución o no reconocimiento internacional de Nicolás Maduro", expuso.A juicio de Adrianza el triunfo del Gran Polo Patriótico —coalición de partidos que apoyan el Gobierno— en las elecciones regionales y municipales del pasado 21 de noviembre ratificó la legitimidad de Maduro.De igual manera, dijo que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que presenció los pasados comicios, no tuvo elementos para calificar a Venezuela como un Estado fallido.De acuerdo con el informe preliminar que presentó la misión europea, las elecciones regionales tuvieron mejores condiciones que procesos anteriores, debido entre otras cosas a la participación de la oposición y a la reforma del Consejo Nacional Electoral.Además, la jefa de la misión, Isabel Santos, destacó el pasado 23 de noviembre que el país caribeño vive un "momento histórico", y recordó que la presencia de los veedores fue el resultado de un proceso de diálogo entre todos los sectores de la vida política venezolana.La administración de Maduro señala a Estados Unidos de impulsar planes de desestabilización en su país y estar detrás del denominado "gobierno interino" de Guaidó, a quien acusa del robo de las empresas del Estado en el exterior.

