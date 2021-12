https://mundo.sputniknews.com/20211208/presidente-de-el-salvador-afirma-que-eeuu-retiro-diplomatica-tras-rechazar-demandas-1119124414.html

Presidente de El Salvador afirma que EEUU retiró diplomática tras rechazar demandas

Presidente de El Salvador afirma que EEUU retiró diplomática tras rechazar demandas

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que Estados Unidos retiró a su encargada de negocios y exembajadora Jean Manes por... 08.12.2021, Sputnik Mundo

"Esta reunión fue antes del 16 de septiembre, cuando corté mi comunicación con ella. Desde entonces intento contactarse, pero sin éxito, por lo que su Gobierno decidió que era mejor que abandonará el país", reveló Bukele en un hilo de mensajes en la red social Twitter. Según el mandatario, Manes le pidió liberar al exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt, no reelegir a Rodolfo Delgado como fiscal general, frenar el arresto de acusados de cobrar sobresueldos y no tocar al expresidente Alfredo Cristiani y el exfiscal Douglas Meléndez.Bukele agregó que la representante de Washington le solicitó a la canciller Alexandra Hill detener la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, so pena de perder toda la ayuda internacional.El jefe de Estado dijo que le respondió a Manes que carecía de facultad para liberar a Muyshondt, que Delgado había hecho un buen trabajo hasta ahora, y que no tenía nada personal contra Cristiani o Meléndez, aunque tampoco los protegería.Manes anunció el pasado 22 de noviembre que dejaría su cargo al frente de la embajada de EEUU en El Salvador, para regresar al Comando Sur para viajar por la región con la nueva comandante, Laura Richardson.La diplomática ofició como embajadora de EEUU en El Salvador de 2016 a 2019 y regresó a mediados de mayo pasado como encargada de negocios interina, en medio de la creciente tirantez entre la administración de Joe Biden y Bukele, la cual degeneró aún más en estos meses.Las relaciones de Bukele con la administración de Donald Trump (2017-2021) fueron positivas, así como la sintonía entre el Ejecutivo salvadoreño y el exembajador Ronald Johnson, quien salió del país cuando Biden tomó posesión del cargo, en enero pasado.

