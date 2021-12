Patrulleros rusos impiden más de 500 choques de osos polares con seres humanos en 15 años

"El único modo de lograr que el oso deje de visitar una población es mostrarle que allí no hay comida, que es un lugar ruidoso y desagradable. Los animales suelen abandonar tales lugares, pero una osa insistente no quería irse, hubo que aplicarle un somnífero y llevarla bastante lejos, para que no regrese", refrió Riábov.