Macron quiere ser el gendarme de Oriente Medio

PARÍS (Sputnik) — La visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a Arabia Saudí rehabilita la figura del príncipe heredero, Mohamed Bin Salman, considerado... 08.12.2021

Mohamed Bin Salman (MBS) ya tiene su foto con uno de los principales líderes internacionales. Tres años de ostracismo le costó el desmembramiento del cuerpo del periodista "desaparecido" en el interior del consulado saudí de Estambul.Emmanuel Macron se adelantaba así a otros dirigentes mundiales en lo que los defensores de los derechos humanos consideran el "blanqueamiento" del hombre fuerte de Arabia Saudí. La detención en París de uno de los supuestos asesinos de Khashoggi servirá para frenar las críticas de las organizaciones no gubernamentales.Con Estados Unidos recomponiendo su política exterior en Oriente Medio, Francia da un paso que el propio Joe Biden no ha podido emprender, hasta el momento, por las presiones del ala más radical del Partido Demócrata.El veto de EEUU a MBSEl propio presidente norteamericano no solo se niega, de momento, a encontrarse con MBS, sino que ni siquiera se dirige a él directamente y prefiere seguir hablando con su padre, el rey Salmán bin Abdulaziz. El Senado norteamericano mantiene, además, un veto sobre la venta de misiles aire-aire a Riad, con el objeto de evitar que sean utilizados en la guerra que Arabia Saudí lidera en Yemen, contra los rebeldes hutíes apoyados por Irán.Para Francia, la oportunidad no podía despreciarse. Candidato a su reelección en los comicios presidenciales de abril, Emmanuel Macron entierra bajo contratos de armas y otros negocios las críticas que se han desatado sobre su encuentro con el dirigente que, según los servicios de inteligencia norteamericanos, ordenó personalmente el asesinato del periodista crítico con su política. Fue precisamente Biden quien se encargó de hacer público el informe de la CIA.Los contratos más jugosos de la gira de Macron por el Golfo (árabe o pérsico, como se prefiera) los obtuvo en los Emiratos Árabes Unidos, el país con una de las diplomacias más activas —y prooccidentales— en la región. París no siempre tiene la oportunidad de acordar la venta de 80 de sus cazas 'Rafale', y de 12 helicópteros 'Caracal'.En Arabia Saudí la lista de negocios no incluyó, esta vez, material militar, pero las empresas francesas que participaron en el viaje se aseguraron una parte del pastel que representa el plan de renovación y reestructuración del reino conocido como Visión 2030.Salvar al LíbanoEn Yeda, la prioridad de Emmanuel Macron era hacer de intermediario para que Arabia Saudí vuelva a ser un apoyo político y financiero del Líbano, y ayude a sacar al país de la situación desesperada en la que se encuentra. El príncipe heredero no perdona las declaraciones del ministro libanés que criticó el papel de Riad en la guerra del Yemen y que supuso la retirada de los embajadores y el bloqueo económico no solo de los saudíes, sino de la mayoría de las petromonarquías aliadas en el Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Omán)El ministro libanés de la información, Georges Kurdahi, afirmó que los rebeldes hutíes (chiíes respaldados por Irán), que luchan contra el gobierno de Abdo Rabu Mansur Hadi desde 2014, "se defienden contra potencias extranjeras que bombardean sus pueblos, sus hogares, sus bodas o sus entierros".Kurdahi fue cesado justo antes de la visita de Macron, como concesión para apaciguar a MBS. Pero el plan francés no surtió efecto. Arabia Saudí sigue insistiendo en que el Líbano está bajo influencia iraní y se niega, por el momento, a participar directamente en la recuperación económica del "país del cedro". Un vago apoyo a la ayuda humanitaria es lo único que Riad está dispuesto a hacer.Contra el islamismo radicalPara muchos analistas franceses, París no puede prescindir del contacto con el país más grande, rico y políticamente influyente en una región necesitada de estabilidad. Es también el reconocimiento, subrayan, del papel "modernizador" del príncipe heredero no solo en aspectos sociales, sino en su afán por restar fuerza al wahabismo, una de las corrientes islamistas más radicales, que se ha extendido en las últimas tres décadas por Oriente Medio, el norte de África y el Cáucaso combinando soflamas religiosas y terrorismo.Precisamente, la penetración del islam político en Francia fue el principal asunto tratado por Macron en el tercer destino de su gira: Catar. Su coordinador de los servicios de inteligencia, Laurent Núñez, presentó en Doha una lista de organizaciones islamistas radicales en Francia que reciben financiación privada desde Catar.Influencia geopolítica, contratos y política interna, pocos reprocharán en su país al presidente-candidato su gira por el Golfo. En la zona, Irán se apresuró a denunciar a Francia por "desestabilizar la región vendiendo armas". Una declaración obligada que no dañará las relaciones de París con Teherán, ni afectará a las negociaciones de Viena para el control de la capacidad nuclear de la potencia persa. Francia, afirman sus portavoces, pretende ser "una potencia de estabilización", con Emmanuel Macron como nuevo gendarme en Oriente Medio.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

