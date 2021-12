https://mundo.sputniknews.com/20211208/los-bares-de-espana-argentina-y-mexico-entre-los-10-mejores-del-mundo-1119113588.html

Los bares de España, Argentina y México, entre los 10 mejores del mundo

The World's 50 Best Bars ha elaborado su tradicional lista anual de los mejores bares del planeta. España dejó atrás al resto de los países europeos en... 08.12.2021, Sputnik Mundo

Londres, en lo más alto del pedestalEl Connaught Bar, ubicado en el lujoso barrio londinense de Mayfair, se llevó el gran premio del concurso por segundo año consecutivo. El establecimiento, inspirado en la década de 1920, ofrece a sus huéspedes un verdadero espectáculo: en particular, tiene cartas inspiradas en perfumerías y un exclusivo carrito de Martini.El segundo lugar de la lista también lo ocupa un bar situado en Londres. Se llama Tayēr + Elementary y tiene un concepto bastante insólito: está dividido en dos espacios. En la sala Elementary, llena de luz, se puede tomar un café, un vaso de cerveza artesanal o un cóctel embotellado. En cuanto a Tayer, es más oscuro y cuenta con una enorme barra de madera con una estación coctelera dentro.España, la nueva meca coctelera europeaCon sus cuatro bares en el Top-50, España se convirtió en el país europeo con más representación en el ranking. La coctelería Paradiso, ubicada en Barcelona, se llevó el bronce del certamen. A modo de comparación, en 2020, estaba en el puesto 19 de la lista.Por su parte, el bar barcelonés Two Schmucks ha alcanzado el undécimo peldaño del ranking (posición 26 en 2020).Las coctelerías españolas Salmon Guru (Madrid) y Sips (Barcelona) ocuparon los puestos 24 y 37, respectivamente. El primer bar también se llevó el premio Michter's Art of Hospitality. El jurado destacó el buen ambiente del establecimiento y la hospitalidad de los baristas y camareros.Los bares mexicanos y argentinos sorprenden al juradoLos bares ubicados en países de América Latina conquistaron los galardones al Mejor Bar de Sudamérica y el Mejor Bar de América del Norte. En total, hay siete coctelerías latinoamericanas en el Top-30.El bar Florería Atlántico, ubicado en Buenos Aires, ocupó el quinto lugar de la lista y se convirtió en el mejor bar de Sudamérica. No solo es una coctelería, sino también una floristería. En 2020, el fundador del establecimiento, Tato Giovannoni, fue distinguido como el mejor barista del año.Licorería Limantour (Ciudad de México), en el número 6, fue nombrada el mejor bar de América del Norte. Goza de gran popularidad tanto entre los mexicanos, como entre los extranjeros.Los bares Hanky Panky y Handshake Speakeasy, ambos ubicados en la Ciudad de México, quedaron en los puestos 12 y 25 del ranking, respectivamente.El bar El Copitas, inspirado en la cultura y la cocina mexicana y ubicado en el corazón de San Petersburgo, ocupó el octavo peldaño de la lista. Los organizadores del concurso subrayan que en esta insólita coctelería se puede encontrar "hospitalidad mexicana en el microcosmo".Por otro lado, el bar moscovita Insider, que abrió sus puertas en enero de 2021, obtuvo el puesto 13. "La interpretación de la barra futurista se basa en la coexistencia efectiva de la naturaleza y la tecnología", afirmó el jurado.Aquí puedes ver la lista completa de los ganadores del concurso.

