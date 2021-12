https://mundo.sputniknews.com/20211208/las-virgenes-mas-veneradas-en-america-latina-1119086674.html

Las vírgenes más veneradas en América Latina

Los cristianos de América Latina son devotos a sus representaciones sagradas. Cada 7 de diciembre —en algunos lugares el 8—, los católicos comienzan la...

La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es venerada cada 8 de diciembre, se celebra el momento en que fue liberada de todo pecado por concebir a Jesús. Aunque es una de las más veneradas, la Virgen María no es la única querida por los latinoamericanos.Las patronas de América LatinaNuestra Señora de Caacupé en ParaguayA la Inmaculada Concepción se la conoce como Nuestra Señora de Caacupé en Paraguay y la celebran cada 8 de diciembre. En 1988 el papa Juan Pablo II la declaró patrona del país.Se cree que a fines del siglo XVI un indígena talló la figura de la virgen en un árbol que dijo lo había protegido durante un ataque de otra tribu. Luego, la figura apareció después de la inundación del lago Tapaicuá, al este de Asunción, en 1603.Nuestra Señora del Rosario en GuatemalaEl primer obispo consagrado de América, Francisco Marroquín, ordenó la construcción de un templo para venerar a la Virgen del Rosario. El culto se instaló en la Antigua Guatemala, hasta que en 1934 el papa Pío XI la consagró como patrona del país. Los guatemaltecos católicos la celebran todos los 7 de octubre.Nuestra Señora de la Paz en El SalvadorSe dice que el origen de Nuestra Señora de la Paz se remonta a finales de 1600. La historia cuenta que unos mercaderes encontraron una caja flotando en el agua del Mar del Sur (Océano Pacífico). Aunque intentaron, no pudieron abrir la caja, por lo que la dejaron ahí. Poco después, otros mercaderes se toparían con la caja, que tampoco pudieron abrirla, pero decidieron llevarla consigo a San Miguel —al este de San Salvador— cargada al lomo de una mula.Se dice que cuando la mula llegó a la plaza central del pueblo ubicada frente a la antigua iglesia parroquial —donde hoy se levanta la actual Catedral basílica de San Miguel— se echó al suelo y no caminó más. Los mercaderes intentaron abrir la caja nuevamente; esta vez tuvieron suerte. Dentro encontraron una figura de la Virgen María sosteniendo a Jesús. El hallazgo terminó una revuelta que se llevaba a cabo por esos días.El papa Pablo VI la proclamó patrona de El Salvador el 10 de octubre de 1966. Los salvadoreños católicos la celebran todos los 21 de noviembre.Virgen de la Merced en PerúLos padres mercedarios, que llegaron al Perú junto con los conquistadores, trajeron consigo a su celestial patrona, la Virgen de la Merced. La orden es reconocida por haber liberado a miles de cristianos prisioneros de los moros, que los llevaban como esclavos a África. El Papa Benedicto XV la coronó el 24 de septiembre de 1921. Sus fiestas tienen lugar cada 24 de septiembre.En Perú también es muy venerada Santa Rosa de Lima —Isabel Flores de Oliva (1586-1617)—, una mística cristiana que en 1669 fue proclamada excelsa patrona de Lima, y en 1671 fue canonizada por el papa Clemente X. Entre los santos nacidos en América, Santa Rosa de Lima fue la primera en recibir el reconocimiento. En virtud de la enfermedad que le produjo la muerte, es santa patrona de los tuberculosos.Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en CubaEn Cuba, Nuestra Señora o Virgen de la Caridad del Cobre o simplemente Cachita, es otra de las advocaciones de la Virgen María. En 1916, el papa Benedicto XV la canonizó, pero su imagen fue coronada por el papa Pío XI en 1936. En 1998, Juan Pablo II la nombró patrona de Cuba.Según recuentos de la época, su imagen apareció en 1612 o principios de 1613 en la bahía de Nipe, la mayor de Cuba —en la región oriental de la isla—. Se dice que fue avistada por tres esclavos que eran explotados en las minas de cobre de la región. El trío fue bautizado en la imaginería cubana como "los tres Juanes".Nuestra Señora Aparecida en BrasilLa historia cuenta que un hombre encontró la imagen de la Virgen María al disponerse a pescar en un río en el estado de Sao Paulo en 1743, lo que desató una gran faena de pesca. En Brasil la celebran todos los 12 de octubre. El papa Pío XII la nombró patrona de Brasil en 1930.Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en ColombiaLa Virgen María es advocada como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Colombia. Se la denomina así por el municipio de Chiquinquirá, donde se cree tuvo lugar la primera de sus manifestaciones milagrosas. Se venera cada 9 de julio. Pio VIII la declaró patrona de Colombia en 1829 y fue coronada canónicamente en 1919.La Virgen de Luján en ArgentinaNuestra Señora de Luján es la advocación más venerada por el catolicismo en Argentina, donde se la considera patrona. Se celebra todos los 8 de mayo. En el siglo XVII, un hacendado portugués residente de Córdoba encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María. No podía saber que de su pedido iba a surgir la patrona de los argentinos. La imagen solicitada llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630, clasificada y acondicionada en un cajón. Desde allí inició su camino al destino final en una carreta tirada por bueyes.Sin embargo, se dice que la carreta quedó parada al llegar a orillas del río Luján, en la actual provincia bonaerense. Los transportistas de la virgen creyeron que se trataba de que los bueyes llevaban demasiado peso, por lo que fueron quitando varios bultos. Pero los animales solo comenzaron a moverse cuando bajaron la caja con la imagen de la Virgen. Esto fue interpretado como una señal de que debía quedarse allí, y allí la dejaron.La Virgen de Luján también tiene fieles seguidores en países vecinos, ya que, en 1930, el papa Pío XI la declaró patrona de Uruguay y Paraguay.Nuestra Señora de Guadalupe en MéxicoMás conocida como la Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe tiene su principal culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Según se cree, María, la madre de Jesús, apareció alrededor de 1513 en el cerro ante el indígena chichimeco Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien mostró al obispo el deseo de la Virgen con señales que ella misma envió: quería que construyeran un templo en su nombre.

