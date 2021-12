https://mundo.sputniknews.com/20211208/la-vicepresidenta-de-la-eurocamara-llama-a-boicotear-los-jjoo-de-pekin-1119096863.html

La vicepresidenta de la Eurocámara llama a boicotear los JJOO de Pekín

La vicepresidenta de la Eurocámara llama a boicotear los JJOO de Pekín

BERLÍN (Sputnik) — La vicepresidenta del Parlamento Europeo Nicola Beer se manifestó por un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en Pekín como... 08.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-08T12:00+0000

2021-12-08T12:00+0000

2021-12-08T12:06+0000

internacional

europa

⚽ deportes

china

asia

juegos olímpicos de invierno 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1119096818_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_057b1e5427523700003ac527557b3fd9.jpg

Beer afirmó en una entrevista con el grupo mediático alemán Funke, que la UE debería "abogar por defender los derechos humanos y boicotear totalmente los JJOO de Invierno".La parlamentaria calificó los JJOO de Pekín de "una enorme propaganda puesta en escena".El 6 de diciembre EEUU confirmó que no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Al mismo tiempo, el boicot diplomático no restringirá la participación de los atletas estadounidenses en las actividades deportivas. El 8 de diciembre tomó la misma decisión Australia.Washington argumentó su posición con "el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en el curso de China en Xinjiang", condenando las represiones contra la minoría étnica de los uigures en la provincia.La embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión del presidente estadounidense Joe Biden no afecte la realización exitosa de las Olimpiadas de Invierno.El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en un informe publicado en agosto de 2018, denunció que hasta un millón de uigures y otros musulmanes podrían estar en los llamados campos de reeducación en la región de Xinjiang en el noroeste de China.Según Pekín, las conclusiones de expertos independientes no se corresponden con la realidad y el denominado "programa de educación y capacitación vocacional" en Xinjiang busca erradicar el extremismo religioso y la infiltración de terroristas.A finales de marzo de 2021, los países de la Unión Europea, EEUU, Canadá y el Reino Unido impusieron sanciones a China por violar los derechos de los uigures.

https://mundo.sputniknews.com/20211207/el-boicot-de-eeuu-a-los-juegos-olimpicos-pekin-2022-una-historia-repetida-1119060860.html

china

asia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

europa, ⚽ deportes, china, asia, juegos olímpicos de invierno 2022