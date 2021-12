https://mundo.sputniknews.com/20211208/la-expresidenta-boliviana-sufre-una-sentencia-anticipada-1119107379.html

La expresidenta boliviana sufre una "sentencia anticipada"

La expresidenta boliviana sufre una "sentencia anticipada"

LA PAZ (Sputnik) — La detención preventiva a la que está sometida la expresidenta boliviana Jeanine Áñez desde marzo pasado, por el golpe de Estado de 2019, se... 08.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-08T15:39+0000

2021-12-08T15:39+0000

2021-12-08T15:54+0000

américa latina

bolivia

jeanine áñez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109106/22/1091062222_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9a543ede7cbae539158a323bd6691ea8.jpg

Guillén hizo el comentario al día siguiente de que fracasara por sexta vez su intento de anular el proceso o sustituir la detención preventiva por arresto domiciliario.La expresidenta argumenta que está enferma, que la Fiscalía no presenta pruebas y que no habría riesgo de que se fugue del país.Áñez está detenida por denuncias de conspiración, sedición y terrorismo, derivadas de la forma en que accedió a la Presidencia desde su condición de segunda vicepresidenta del Senado tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).Guillén hizo el comentario al día siguiente de que Áñez fracasara por sexta vez en su intento de que la justicia anule su proceso o al menos sustituya la detención preventiva por arresto domiciliario, arguyendo que está enferma, que la fiscalía no presenta pruebas y que no habría riesgo de que fugue del país.¿Defectos legales?Según el abogado, la defensa de Áñez ha desvirtuado todos los argumentos con los cuales ella es mantenida en prisión antes de juicio, sin lograr que los fiscales y el juez encargado accedan a poner fin a una privación de libertad que ya sería contraria a las leyes.Por el contrario, el juez aceptó el pedido de los fiscales de mantener a Áñez en prisión provisional porque todavía no ha concluido una investigación que dura ya un año, desde meses antes de la detención de la expresidenta.El abogado aseguró que, para cambiar cárcel por casa, Áñez ha acreditado que tiene domicilio legal, trabajo, familia y otras pruebas de arraigo natural, "pero dicen que se mantiene latente el peligro de fuga y que la investigación aún puede ser obstaculizada por la acusada".El abogado consideró que la decisión judicial de dividir el proceso en dos causas, una por terrorismo y sedición y otra por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, cada una con sus respectivas órdenes de arresto preventivo, era parte de la supuesta estrategia de prolongar la detención de Áñez.La más reciente orden de arresto preventivo tiene vigencia hasta febrero de 2022.Al margen de estos procesos ordinarios, que se refieren a presuntos delitos de Áñez como senadora, están planteados al menos cuatro juicios de responsabilidades por faltas cometidas en ejercicio de la presidencia, incluyendo administrativas y de violaciones de derechos humanos.Los juicios de responsabilidades están reservados a gobernantes democráticos y se espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre si corresponde o no que Añez tenga ese tratamiento.Estos juicios especiales deben ser autorizados por el parlamento, con dos tercios de votos, lo que hace necesario un acuerdo entre la mayoría del gobernante Movimiento Al Socialismo y la oposición conservadora.

https://mundo.sputniknews.com/20211201/la-fiscalia-boliviana-acusa-formalmente-a-anez-por-el-golpe-de-estado-de-2019-1118844915.html

bolivia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolivia, jeanine áñez