Exministro boliviano irá a juicio por corrupción en EEUU

LA PAZ (Sputnik) — El exministro boliviano Arturo Murillo se declaró no culpable ante un juez de Estados Unidos y enfrentará juicio por corrupción y lavado de... 08.12.2021, Sputnik Mundo

"Arturo Murillo debía responder si se declaraba culpable o no. Él ha decidido, en consulta con su defensa, declararse no culpable", dijo Chávez al informar en conferencia de prensa detalles de una audiencia judicial realizada en Miami, donde el exministro está detenido desde mayo.El exministro de Gobierno de la gestión transitoria de Jeanine Áñez (2019-2020) está acusado de dirigir una trama de lavado de dinero procedente de una compra supuestamente irregular de materiales antidisturbios para la Policía boliviana, con sobreprecio y pagos no autorizados desde cuentas fiscales.Otros acusados en el caso, tres empresarios proveedores de los materiales y un estrecho colaborador de Murillo, están también detenidos y se declararon culpables previéndose que serán sentenciados antes de fin de año, indicó Chávez.Juicio rápidoEl procurador dijo que el Estado boliviano estuvo representado en la audiencia de Miami por el encargado de negocios de la embajada en Washington y un estudio de abogados, quienes informaron que el juicio oral contra Murillo podría realizarse este mismo mes.Confió en que el exministro, quien fugó del país al concluir el Gobierno de Áñez, será condenado en el inminente juicio penal sin perjuicio de que el Gobierno boliviano prosiga una causa civil para el resarcimiento de daños dejados por la polémica compra de gases lacrimogenos y otros materiales antidisturbios.La acusación presentada por la Policía estadounidense contra Murillo se refiere al lavado de al menos 2,3 millones de dólares, suma que sería el sobreprecio incluido en una factura por 5,6 millones pagada por Bolivia a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de capitales bolivianos y estadounidenses.Los otros acusados son los empresarios Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, además del exsecretario privado de Murillo, Sergio Rodrigo Méndez.

