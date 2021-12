https://mundo.sputniknews.com/20211208/estos-dos-alimentos-poco-populares-te-proporcionaran-el-95-de-los-nutrientes-esenciales-1119101183.html

Estos dos alimentos poco populares te proporcionarán el 95% de los nutrientes esenciales

Estos dos alimentos poco populares te proporcionarán el 95% de los nutrientes esenciales

Los nutrientes son el combustible de nuestro cuerpo. Si bien llevar una dieta equilibrada es importantísimo, no todos los alimentos son igual de nutritivos... 08.12.2021, Sputnik Mundo

2021-12-08T16:01+0000

2021-12-08T16:01+0000

2021-12-08T16:01+0000

estilo de vida

💗 salud

🥚 alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1119101071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_974f652c100182196244f8e361129f01.jpg

Los elementos esenciales para nuestro bienestar constan de los micronutrientes que solo necesitamos en pequeñas dosis, como las vitaminas y los minerales, y los macronutrientes, como el agua, las grasas, las proteínas y los carbohidratos.No obstante, en ciertos casos, el organismo no recibe todos los elementos necesarios. Por suerte, existen alimentos que ayudarán a compensar hasta el 95% de las sustancias esenciales para las funciones vitales del organismo, afirma el popular dietólogo Ryan Carter.El experto cuenta que para mantener el equilibrio de los nutrientes, simplemente es necesario comer ostras y hígado dos veces por semana. Al mismo tiempo, advierte que esto "no te permite comer todo lo que tengas a la vista".El hígado, ya sea de pollo, de puerco o de res, contiene impresionantes cantidades de la vitamina B12, esencial para el cerebro, el tejido nervioso y la formación de los glóbulos rojos. También es una buena fuente de proteínas de alta calidad que participan en la reparación de las células y ayudan a convertir la comida en energía. Por si fuera poco, reducen el apetito, por lo que este alimento sería útil para quienes desean perder unos kilos de más.Cabe señalar que no solo el hígado, sino también otras vísceras, como el riñón, la lengua, el corazón o hasta los testículos, también aportan grandes cantidades de elementos esenciales.En cuanto a las ostras y otros mariscos, también son un verdadero tesoro nutritivo. Tan solo 100 gramos de ostras salvajes del Atlántico contienen más de tres veces la cantidad diaria recomendada de vitamina B12.Este alimento también es rico en zinc, cobre y hierro y es una fuente de los ácidos grasos omega-3, esenciales para el metabolismo, la función cerebral y la salud en general.Pese a lo nutritivas, las ostras tienen pocas calorías y carecen de las llamadas grasas malas, por lo que no dudes en incluirlas en tu dieta.

https://mundo.sputniknews.com/20211202/este-superalimento-te-ayudara-a-fortalecer-los-musculos-1118900411.html

https://mundo.sputniknews.com/20211203/esta-fruta-que-tiene-mas-vitamina-c-que-ningun-otro-alimento-y-no-es-la-naranja-1118960062.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, 🥚 alimentación