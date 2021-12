https://mundo.sputniknews.com/20211208/el-sondeo-muestra-que-casi-un-66-de-los-alemanes-cree-que-scholz-aguantara-un-mandato-1119094777.html

El sondeo muestra que casi un 66% de los alemanes cree que Scholz aguantará un mandato

El sondeo muestra que casi un 66% de los alemanes cree que Scholz aguantará un mandato

BERLÍN (Sputnik) — Casi un 66% de los alemanes cree que Olaf Scholz no durará más de cuatro años en el puesto de canciller, según revela una encuesta realizada... 08.12.2021

El Bundestag alemán elegirá el 8 de diciembre, al nuevo jefe del Gabinete, el canciller federal alemán. Se espera que el cargo lo ocupe el líder del Partido Socialdemócrata (SPD) Scholz, quien reemplazará en ese cargo a Angela Merkel.Según los resultados de la encuesta, 44% de los encuestados cree que Olaf Scholz permanecerá en el cargo de canciller durante cuatro años, después de lo cual no será reelegido. Otro 20% de los encuestados confía en que la coalición "semáforo", integrada por el Partido Socialdemócrata de Alemania, los Verdes y el Partido Demócrata Liberal (FDP), se desintegrará en las próximas elecciones al Bundestag.El 16% de los alemanes espera que el político pueda optar por un segundo mandato, y solo el 1,3% de los participantes del sondeo cree que el nuevo canciller durará en el cargo tanto como Merkel, quien dirigió el Gobierno alemán durante 16 años.Al mismo tiempo, el 22% de los encuestados cree que el nuevo Gobierno representará un vuelco en la esfera política, mientras que el 51% considera que no habrá ningún cambio de gran envergadura. Otro 16% no espera ningún cambio en absoluto.La encuesta de YouGov se llevó a cabo del 1 al 3 de diciembre y contó con la participación de 2.067 personas mayores de 18 años.

