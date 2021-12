https://mundo.sputniknews.com/20211208/el-rey-de-paises-bajos-no-asistira-a-los-juegos-olimpicos-de-pekin-debido-al-coronavirus-1119107719.html

El rey de Países Bajos no asistirá a los Juegos Olímpicos de Pekín debido al coronavirus

MOSCÚ (Sputnik) — El rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, no asistirá a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín debido a la propagación del COVID-19... 08.12.2021, Sputnik Mundo

internacional

⚽ deportes

china

asia

juegos olímpicos de invierno 2022

El ministro señaló que el rey "hace algún tiempo" decidió no asistir a los juegos debido a la situación con el coronavirus y que tampoco asistió a los Juegos Olímpicos de verano en Tokio por la misma razón.El Gobierno neerlandés no ha decidido si se unirá al "boicot diplomático" a los Juegos Olímpicos en China y espera llegar a una posición conjunta con los países de la Unión Europea.El 6 de diciembre, la Casa Blanca anunció que no enviaría a ninguna delegación de funcionarios a Pekín para los Juegos Olímpicos, lo que bautizó como un "boicot diplomático" que no impedirá a los atletas estadounidenses tomar parte en el evento.La Embajada de China en Washington dijo a Sputnik que su Gobierno no había invitado a los altos cargos estadounidenses y confiaba en que la decisión de Biden no afecte la realización exitosa de los Juegos Olímpicos de Invierno.

china

asia

2021

⚽ deportes, china, asia, juegos olímpicos de invierno 2022