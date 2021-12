https://mundo.sputniknews.com/20211208/el-dialogo-entre-pacientes-de-cancer-y-autoridades-para-resolver-el-abasto-de-medicinas-en-mexico-1119104457.html

El diálogo entre pacientes de cáncer y autoridades para resolver el abasto de medicinas en México

El diálogo entre pacientes de cáncer y autoridades para resolver el abasto de medicinas en México

Uno de los puntos más criticados del Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha sido el desabasto de medicamentos para niños con... 08.12.2021, Sputnik Mundo

Funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) dialogaron con madres y padres de familia de pacientes con cáncer menores de edad este martes 7 de diciembre para escuchar sus descontentos y explorar rutas de solución ante el desabasto de medicinas oncológicas.El primer asunto tratado fue la situación del abasto en Veracruz, donde madres del puerto de la entidad y de Xalapa reclamaron que los medicamentos no lleguen ni en cantidades suficientes ni a tiempo, mientras que sólo hay disponible metotrexate.el titular de operación y distribución de la dependencia de salud, Enrique Pérez Olguín, respondió que el Insabi gestiona la búsqueda, integración y demanda a proveedores nacionales e internacionales para garantizar tratamientos completos."El Insabi también ha trabajado para agilizar los dictámenes emitidos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y una vez analizados los productos salgan de manera inmediata y se distribuyan", apuntó el funcionario de salud."El Insabi ha entablado comunicación con autoridades estatales para entregar insumos a la entidad y deshacer los cuellos de botella generados en almacenes estatales", añadió Pérez Olguín y reconoció que en ocasiones no se reciben los medicamentos por falta de personal, espacio o voluntad.Además, una madre de familia que atiende a su hijo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixapaluca, en el Estado de México, acusó que en ese recinto médico no hay bleomicina, mercaptopurina y ciclofosfamida, por lo que se acordó verificar tres veces a la semana la disponibilidad de medicinas en el hospital.En Guerrero, un representante de madres y padres de familia del Instituto Estatal de Cancerología denunció carencias de bleomicina, etopósido y metotrexato, además de acusar a la directora del instituto, Sandra María Fajardo Hernández, de no permitir la comunicación con familiares de pacientes con cáncer.El titular de operación y distribución del Insabi se comprometió a facilitar al representante de familiares guerrerenses la revisión de abasto de medicamentos en el instituto."Además, reiteró el compromiso de gestionar la reunión del representante del colectivo con las autoridades de la Secretaría de Salud del estado de Guerrero para fortalecer la comunicación y trabajar de manera conjunta para asegurar las necesidades", señaló el Insabi en un comunicado.Las madres y padres de familia de los menores con cáncer acordaron con las autoridades volver a reunirse el 14 de diciembre.

