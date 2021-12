EEUU enviará a Ucrania armas y municiones, incluidos los misiles Javelin

https://mundo.sputniknews.com/20211208/eeuu-enviara-a-ucrania-armas-y-municiones-incluidos-los-misiles-javelin-1119123364.html

Este envio forma parte del paquete de asistencia en materia de seguridad, y entre las municiones que se enviarán a Ucrania están los misiles Javelin. El portavoz recalcó que estas ayudas fueron aprobadas por el presidente de EEUU, John Biden, y su coste asciende a los 60 millones de dólares. Con ello destacó que no hay anuncios nuevos sobre el tema de la asistencia militar para el país eslavo y que de momento no se ha tomado decisión alguna sobre ayudas adicionales. Kirby especificó que las ayudas consisten tanto de material "letal como no letal". Por ejemplo, entre las armas que serán suministradas a las tropas ucranianas estan los misiles antitanque Javelin y lanchas patrulleras. Mientras dijo que los misiles Javelin deberían usarse "con fines de defensa propia" y "de forma responsable", también agregó que EEUU no impone restricciones geográficas de su empleo dentro de Ucrania.

