Congreso de Argentina, recalculando

BUENOS AIRES (Sputnik) — Un nuevo Congreso se ha configurado en Argentina. Se renuevan desde un tercio de las bancas del Senado y la mitad de la Cámara de... 08.12.2021, Sputnik Mundo

Los 127 diputados electos en los comicios legislativos del 14 de noviembre juraron sus cargos el 7 de diciembre, y el jueves 9 harán lo propio los nuevos 24 senadores que entrarán en la cámara alta, con una pequeña satisfacción para el oficialismo: nunca viene mal una pelea interna dentro de la principal coalición opositora.Los nervios están a flor de piel. A dos años de que concluya el mandato presidencial de Alberto Fernández, ni la coalición gobernante Frente de Todos (centroizquierda) ni su principal adversario, Juntos por el Cambio (centroderecha), tienen definido a su respectivo candidato para las elecciones generales de 2023.Divididos en la uniónEntre tanto, una de las tres patas que integra la coalición opositora, la Unión Cívica Radical (UCR), expuso sus fracturas de la peor manera: a los gritos y con un vaso estallado sobre la mesa de reunión. El radicalismo, una corriente política más longeva aun que el peronismo, lleva en su sino las turbulencias.Quien fuera su fundador, Leandro Alem, suplicaba en 1896: "Que se rompa pero que no se doble". Lo hizo en una carta hallada en su dormitorio por sus propios amigos, que habían sido convocados en su casa y que esperaban en vano su regreso, pues su líder se suicidó ese mismo día en su carruaje de un tiro en la sien.Fieles a ese espíritu, el radicalismo se dividió esta semana en dos bloques, con el surgimiento de un espacio denominado Evolución Radical que integran una docena de legisladores frente a los 33 que quedan en la UCR. Ambas fuerzas permanecerán bajo el paraguas del principal bloque opositor."Si bien la oposición está en una situación que le permite limitar las acciones del Gobierno en el Congreso a fin de complicarle la sanción de proyectos, tiene sus propias disputas en la carrera hacia las presidenciales de 2023, donde el candidato opositor está muy lejos de estar definido", destaca el politólogo Sergio De Piero, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la universidad pública Arturo Jauretche.Con este comienzo de la segunda parte de la legislatura, Juntos por el Cambio buscará hacer su contrapeso en las dos cámaras del Congreso, donde la coalición gobernante sigue siendo la primera minoría.Equilibrios de poderHay un escollo también para el oficialismo, que pierde desde el 10 de diciembre la mayoría en el Senado. Ese es el principal cambio que trasluce el nuevo Congreso."Si se mira el período 2019-2021, el Gobierno tuvo problemas para impulsar algunas agendas teniendo quórum en el Senado (el número suficiente de legisladores para convocar una sesión)", contextualiza De Piero en diálogo con Sputnik. "Por ejemplo, la reforma judicial y algunas otras leyes que están perdiendo estado parlamentario, como la que plantea la reforma del Ministerio Público Fiscal".El desafío inmediato de la coalición en el Gobierno es lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el crédito de 44.000 millones de dólares concedido entre 2018 y 2019 al entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019).El pronóstico inicial hace pensar que la alianza opositora que llevó a Macri al Gobierno no hará demasiada pataleta ante el proyecto de ley que enviará el Gobierno al Congreso, denominado "Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable", para otorgar un impulso político al acuerdo con el FMI."El macrismo no puede desentenderse mucho con el acuerdo con el Fondo, pues es quien generó la deuda", advierte el politólogo. "No le conviene decir mucho porque crearía una oposición débil".Al mismo tiempo, el frente opositor se ve tentado a radicalizar su postura con el Gobierno, atento al puñado de votos que les sustrajeron en la capital y en la provincia de Buenos Aires (este) dos economistas de ultraderecha definidos como libertarios, Javier Milei y José Luis Espert.El 10 de diciembre asumirán las nuevas autoridades legislativas del Congreso.En la cámara baja, el Frente de Todos contará en total con 118 escaños, y Juntos por el Cambio, dividido en siete bloques, tendrá 115.El Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) duplicará su número de asientos al tener cuatro representantes: dos por la provincia bonaerense, otro por la capital y uno más por la provincia de Jujuy (norte).El mismo número de bancas tendrán las dos fuerzas libertarias, con dos representantes por la ciudad de Buenos Aires y otro par que responde por la provincia homónima.Otros 15 diputados de partidos minoritarios y provinciales serán el plato codiciado al momento de tejer alianzas, claves para un Gobierno que tiene todavía dos años de gestión por delante.

