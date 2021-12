https://mundo.sputniknews.com/20211208/congelan-iniciativa-para-prohibir-corridas-de-toros-en-la-ciudad-de-mexico-1119101994.html

Congelan iniciativa para prohibir corridas de toros en la Ciudad de México

Congelan iniciativa para prohibir corridas de toros en la Ciudad de México

La iniciativa para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México no será presentada ante el pleno hasta resolver qué pasará con los trabajadores... 08.12.2021, Sputnik Mundo

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, confirmó que se reunió con el presidente del Sindicato Taurino, Pedro Haces, con el fin de escuchar las inquietudes de la industria.Según Sesma Suárez, se comprometió a "no afectar a ninguna familia o persona cuyo ingreso digno provenga de esta actividad" y reiteró que sigue firme su deseo de "contribuir a una sociedad armónica".El legislador del Partido Verde Ecologista de México detalló que no enviará la iniciativa a votación hasta que no terminen las reuniones que tienen programadas con representantes del gremio, a pesar de que se había anunciado que se presentaría al pleno este 9 de diciembre."No mandaré el dictamen a la Mesa Directiva hasta agotar las reuniones que tendremos con las familias, con el gremio, para ver cómo le podemos dar solución, porque sabemos que estamos padeciendo aun los estragos de la pandemia, que no es menor. Somos sensibles de la situación económica, pero también somos sensibles del maltrato y muerte de un ser vivo no humano", agregó en entrevista para Proceso.Tras darse a conocer el aval del dictamen en comisiones, la asociación civil Tauromaquia México se pronunció en contra de la propuesta alegando que se trata de una actividad que en 2019 tuvo un flujo económico de 6.900 millones de pesos (345 millones de dólares) y creó 80.000 empleos directos y 146.000 indirectos."En TMX consideramos que la promoción y protección de los derechos de las minorías exigen que se preste particular atención al reconocimiento de la existencia de estos grupos. Esta es la esencia del ejercicio del poder y de quienes han luchado por una transformación política en nuestro país", se lee en el pronunciamiento de la asociación.

